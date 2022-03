Joel Campbell revela una intimidad del camerino de la Selección de Costa Rica previo a final con Canadá

Joel Campbell participa de una actividad colectiva en un entrenamiento de la Selección Nacional previo a los duelos con Canadá, El Salvador y Estados Unidos. (Albert Marín)

Joel Campbell ha sido una de las figuras de Costa Rica en el camino de Catar 2022. A sus 29 años, el delantero del Monterrey de México es uno de los experimentados en el camerino Nacional al punto que ya cumplió once años vistiendo la camisa patria. Como líder, Joel no dudó en revelar donde ha estado la clave para que la Tricolor vaya mostrando una mejor cara conforme avanzan las fechas eliminatorias.

El futbolista fue enfático en que para explicar la evolución patria se atrevería a revelar una intimidad del grupo de jugadores, una situación que no es normal, ya que el camerino de la Nacional es muy receloso y maneja todo de puertas para adentro.

“Lo que voy a decir es algo íntimo del equipo, pero bueno... Nosotros tenemos una palabra que es ‘creer’. Nunca hemos dejado de creer: nosotros empatamos con Panamá, Jamaica, perdimos contra México, no nos pasaron por encima, fuimos a Honduras y empatamos 0 a 0, competimos con Estados Unidos y Canadá. En la primera ronda ningún equipo nos pasó por encima, pero competimos. Este es un deporte que a veces cuando mereces ganar pues te toca perder o al revés. En la segunda fase creo que nos ha ayudado creer, sabemos que tenemos todas las opciones pero no vamos a dejar de creer. Al final, sin importar el resultado, nosotros tenemos que terminar con la cabeza en alto y luchando hasta el final”, profundizó.

Campbell fue enfático en que él ve mentalmente muy fuerte a la Nacional y externó que la ambición del grupo está al máximo.

Joel no escondió su deseo de entrar en el selecto grupo que puede alcanzar las tres copas del mundo de forma consecutiva, además de que desea impulsar a jugadores que todavía no han tenido el chance de ir a un mundial.

“Me encantaría formar parte de otra página dorada del fútbol de Costa Rica que es ir a tres mundiales seguidos. Vamos a luchar como grupo, pero vamos a luchar no para que cierto grupo quede en esa historia sino para que otros puedan tener uno y otros tres. A mí me encantaría tener tres y luchar por el cuarto, pero hay que comenzar por el presente que es Canadá y ojalá podamos escribir con letras doradas mi nombre y el del resto de mis compañeros”, resaltó.

El atacante añadió que espera un Estadio Nacional totalmente volcado hacia Costa Rica.

“Siempre he dicho que confío mucho en mi país, en mi Selección, nunca he dudado, lo dije desde la primera vez de buena manera: ‘No se bajen del barco’, en la manera positiva... ‘Nos morimos juntos o celebramos juntos”... Si todos vamos juntos al mismo lugar pues tenemos muchas posibilidades de vencer. A la afición le tengo un momento grabado en mi mente... Fue cuando íbamos perdiendo contra El Salvador, el 15% del estadio nos apoyó y le dimos vuelta al marcador. Al final eso dice mucho y el tico siempre apoya y juntos estaremos en Catar, Dios primero”, pronunció.

El ofensivo también le envió un mensaje a sus compañeros, porque ante los mensajes de Bryan Ruiz y Keylor Navas, quienes han dejado entrever que podrían estar a las puertas de sus últimos encuentros con la Nacional, el delantero dijo que ellos como grupo deben entregar el máximo para que puedan tener el escenario ideal si es que al final deciden hacerse a un lado de la Selección.

“Yo haría una mención especial: llevo once años en la Selección y tengo 29, pero en los once años Bryan siempre ha sido el capitán y ha sido excelente, nosotros como grupo debemos darle, si es la última eliminatoria, nosotros debemos dar lo mejor para que él como capitán pueda despedirse como capitán, lo que él ha sido con nosotros ha sido ejemplar. Ahora que no le ha tocado jugar mucho, nunca vi una mala cara, una mala actitud, él es el primero en jugar siempre y siempre está ahí como en el rebote ante Panamá (donde marcó un gol). Uno aprende de las buenas personas y él y Keylor se lo merecen”.

“Si yo tengo que tomar el rol pues yo siempre lo he tomado, ustedes siempre me pusieron la presión y siempre he tratado de hacer las cosas bien. Yo trato ser un referente como compañero, uno tiene que ser un líder positivo e intento dar lo mejor de mí porque esa es la mejor huella que podemos dejar”, finalizó.

Costa Rica y Canadá se verán las caras este jueves a las 8:05 p. m. en el Estadio Nacional.