Joel Campbell revela por qué no dice el nombre de Saprissa

Tras haber firmado con Alajuelense, Joel Campbell no solo ha borrado en sus redes sociales las fotos que lo vinculaban a Saprissa, sino que también ha evitado mencionar el nombre del club.

Cuando se refirió a su llegada a la Liga en lugar del equipo tibaseño, dijo: “No llegué a un acuerdo con el otro club y seguí negociando con Alajuelense”.

En la Copa Oro, este tema volvió a llamar la atención de los aficionados. Antes del partido entre la Selección Nacional y Martinica, Joel habló con la prensa y evitó mencionar el nombre de Saprissa mientras describía el trabajo de Kendall Waston.

“Kendall es un jugador que anota muchos goles y también defiende muy bien. En el equipo donde juega (Saprissa), ha contribuido significativamente a la obtención de títulos debido a la cantidad de goles que marca”, expresó Campbell.

En las redes sociales, los aficionados morados comentan si a Joel le duele decir Saprissa, o si acaso se le va a caer algo por decir el nombre del bicampeón nacional.

Joel aclaró las dudas y explicó si tiene algo en contra de los morados y por eso no menciona a Saprissa.

“Eso es una tontería (si menciono o no el nombre de Saprissa). No lo dije con ninguna mala intención. Obviamente, todo el mundo sabe del pasado que tengo en Saprissa. Es un equipo que me dio mucho. Me dio la oportunidad de salir al extranjero y siempre estaré eternamente agradecido”, dijo Joel en respuesta a la pregunta del periodista Yashin Quesada de Radio Columbia.

"Todo el mundo sabe el pasado que tengo en Saprissa", dijo Joel Campbell, quien está con la Selección de Costa Rica en la Copa Oro. (ELSA/Getty Images via AFP)

Para Joel, el hecho de que no haya mencionado el nombre del equipo tibaseño es solo un morbo de algunas personas que buscan tener un tema de conversación en las redes sociales.

“No tengo nada en contra de Saprissa, esto es fútbol y siempre estaré agradecido. Es una institución que respeto mucho. Me llevo bien con el presidente, con los jugadores, con mis compañeros”, resaltó Campbell.

Joel insistió en que no tiene ningún problema con nadie relacionado con el bicampeón nacional.

“Dije el equipo donde juega Kendall (Waston) porque estoy en la Selección, pero no tiene nada que ver. Ahora no puedo mencionar el nombre de Saprissa. El pasado no se borra y lo respeto mucho. No tengo nada en contra de Saprissa, y cuando estuve allí, tuve mucho respeto por la Liga. Desde pequeño siempre mostré respeto por Alajuelense”, indicó Joel.

Campbell añadió que respeta mucho y no tiene problema en decir los nombres de Saprissa, la Liga o Herediano, pero destacó que si quieren utilizar sus declaraciones para generar polémica, eso es algo que él no puede controlar.