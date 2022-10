Joel Campbell: ‘Que opinen y digan lo que crean conveniente’

En España hablan de la Selección Nacional y algunos medios no le ven posibilidades en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón.

Onda Cero, cadena de radio española publicó en su sitio web un análisis de la Tricolor y consideró que la Sele sufre mucho para superar los partidos.

“Los ticos sufren mucho para superar los partidos. La falta de calidad en el centro del campo obliga muchas veces a replegar y dejar el dominio del partido al rival, sufriendo mucho y generando poco peligro en las posibles contras”, resaltó Onda Cero.

Joel Campbell, delantero de la Tricolor, atendió a los medios de comunicación antes del entrenamiento en el Proyecto Gol y se le consultó sobre el análisis de Onda Cero.

“Ellos pueden opinar y decir lo que crean conveniente, o lo que ellos vean, o cómo vean el fútbol. Solo nos preocupamos por hacer nuestro trabajo, entrenar fuerte y tratar de pulir nuestras virtudes y mejorar las falencias para llegar de la mejor forma a Qatar”, dijo Joel.

Campbell resaltó que han tenido dos semanas de entrenamiento de mucho provecho y que le han servido mucho a Luis Fernando Suárez, seleccionador nacional para ver algunos futbolistas.

Onda Cero de España asegura que las cosas no pintan fáciles para la Selección de Costa Rica

Joel agregó que continúan con la idea de hacer un buen papel en el mundial sin importar los rivales, aunque quizá, algunos aficionados no le ven opciones a la escuadra patria.

Joel Campbell destacó que aunque algunos no crean en ellos, están convencidos en avanzar a la segunda fase del Mundial Qatar 2022. (MAYELA LOPEZ)

“Al final no tenemos que convencer a quienes no creen. Tenemos que creer en nosotros e intentar hacer las cosas de la mejor manera. Puede que sí pasemos, pueda que no, pero tenemos que ir con el convencimiento y la mentalidad de que vamos a clasificar”.

Para Joel Campbell sería su tercer Mundial, aunque él dijo que son cinco, porque sumó los Mundiales Juveniles del 2009 en Nigeria y el del 2011 en Colombia.

“Ojalá Dios me dé la salud para disfrutar mi quinto Mundial, es algo que siempre soñé. Cuento los juveniles que también son importantes”.