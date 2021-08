Joel Campbell: ‘Por las malas o las buenas debemos estar en Catar’

Joel Campbell disputó un balón con Mark McKenzie de Estados Unidos en junio pasado durante un amistoso. (ALEX GOODLETT/Getty Images via AFP)

Joel Campbell disfruta de su buen arranque en el Monterrey de México. El delantero ha marcado diferencia en el cuadro regiomontano, en un semestre, en el que disfruta de la presión de su nuevo club y el inicio de la eliminatoria mundialista.

Campbell habló con La Nación y dio a conocer la ambición con que afrontará el proceso eliminatorio, también dio su valoración del aporte de Bryan Ruiz en la Sele, el posible llamado de Manfred Ugalde y la aparición del joven herediano, Jewison Bennett.

En Monterrey se le ha visto con ambición, con hambre de triunfo.

La verdad es que estoy contento por llegar a este equipo. A pesar de la presión que tiene el plantel estoy disfrutando bastante, estoy tratando de dejar eso de la presión de lado para nada más disfrutar cada partido.

¿Cómo sigue de la fuerte entrada que recibió contra Cruz Azul?

La patada contra Cruz Azul me mermó bastante para este último partido, no estaba en condiciones de jugar contra Chivas, aunque jugué 20 minutos yo no estaba... Pero ahora solo queda recuperar y estar pendiente para lo que sigue.

¿Usted está bien? ¿Estará para los juegos de la Selección Nacional?

Es un golpe muy fuerte que me ha impedido entrenar. Ahora estamos en terapia y primero Dios pronto pasará.

Luego de lo complejo que ha sido el proceso de Selección... ¿Cómo visualiza la eliminatoria y qué le diría a la afición para que confíe?

Lo que pienso es que tenemos que clasificar por las buenas o por las malas, con público o sin público debemos estar en Catar, esa es mi única mentalidad. Jugando bien o mal, metiendo muchos goles o pocos...

“Al final como sea nosotros debemos estar en Catar, por la buena o la mala debemos estar en Catar. No pienso en no estar, yo me veo en Catar, ahí vamos a estar, será difícil pero confío en la afición, en mis compañeros y vamos a ir a Catar”.

Muchos de los nuevos seleccionados lo ven a usted como un ejemplo a seguir. ¿Es una eliminatoria diferente para usted?

La verdad es normal, lo veo como lo he visto las dos eliminatorias pasadas. Doy mi mayor esfuerzo y pongo mi talento a disposición, transmito mi liderazgo y eso no debe cambiar ahorita.

Ya que toca el tema de liderazgo, ¿cuál es su fórmula para liderar?

Siendo un jugador que siempre esté para los compañeros, la Selección, el tema de liderazgo no tiene que ver con edad, si usted tiene 20 o 35 años o 100 o 10 partidos el liderazgo se trae y se puede trabajar. Yo trato de hacer siempre el mejor trabajo en beneficio del equipo y los compañeros. Todos mis compañeros lo pueden decir.

Este proceso ha tenido la particularidad que Bryan no estuvo por un largo periodo y de igual forma ha sucedido con Keylor Navas. ¿Está Joel Campbell con más responsabilidad en este grupo?

No, mayor no, siempre he sentido responsabilidad porque desde que estoy en la Selección, la afición siempre me ha exigido al máximo, siempre estoy en el foco de atención desde que empecé en la Selección por el tema del debut tan rápido, luego lo del Arsenal, uno siempre tuvo esa presión extra, pero a mí me gusta y siempre he tratado de llevarla de la mejor manera.

”Independientemente de los compañeros que estén, yo siempre trato de aportar mi granito de arena, tanto dentro como fuera de la cancha y hay que ponerse el overol de trabajo porque lo que viene es bastante duro”.

Jugar tres partidos en una fecha, más equipos en la eliminatoria. ¿Es más difícil clasificar ahora?

Será una eliminatoria complicada porque hay más equipos, pero yo siento que tenemos capacidad para estar en Catar, nada más debemos concentrarnos y hacer de nuestro estadio una fortaleza como lo hicimos camino a Brasil y Rusia.

Va a ser un cierre de año movido, con retos, ahora prepararse bien para la Selección, que serán partidos difíciles y cada punto cuenta. Hay que formar un grupo fuerte porque lo que viene es complicado. — Joel Campbell

¿Cuál es el aporte y el rol de Bryan Ruiz en la Selección Nacional?

Bryan es un líder, la calidad la tiene, ha sido capitán de la Selección por 10 años y eso es por algo. Es un gran capitán, un gran compañero. Si él está jugando en la Liga, está rindiendo y el entrenador así lo ve... Pues claro que es importantísimo para nosotros.

“Por el tema de la edad, ese tema para mí no cuenta, porque uno ve a jugadores a nivel mundial con bastante edad en la Selección, por ejemplo Zlatan Ibrahimovic que estuvo jugando con 39 años. Si Bryan está bien es importante para nosotros, porque él en la cancha siempre será positivo”.

Estamos ante un fenómeno similar al que usted vivió en 2011 con La Volpe. Jewison Bennett con 17 años fue convocado a la Selección Nacional. ¿Qué le dice Joel Campbell a él?

Yo con Jewison he hablado bastante, no pude ver el primer tiempo de la Selección, entonces ya no estaba. Pero le puedo decir que disfrute y juegue tranquilo, que lo haga como él sabe. Si lo llamaron con 17 o 18 años a jugar es porque él sabe y tiene la capacidad, el profesor le vio cualidades. Para mí es muy positivo esto, porque me veo reflejado.

“Contento por el profesor porque tuvo las agallas de meterlo a jugar, de decir el nombre de él, porque si el profesor no dice el nombre es probable que ni esté en Primera División. A veces hace falta que se animen en Costa Rica y que los jóvenes aprovechen esas oportunidades, porque no siempre pasa. Jewison que disfrute del momento”.

¿Ve a Manfred Ugalde como un compañero adecuado en ataque?

Manfred si está donde está es por calidad y personalidad. Creo que si le toca en la Selección lo hará de buena manera, pero eso es un tema del entrenador. Él es un jugador que a Costa Rica le ayudará mucho ya sea ahora o más adelante, si él está jugando en Holanda es por algo, tarde o temprano le llegará la oportunidad.

¿En la Selección va de ‘9’ o extremo derecho?

En la Selección siempre he jugado de ‘9’ o por la derecha, solo queda que el profesor decida y diga dónde voy a jugar, sea de cambio o titular, yo solo llego a poner mi talento. Jugar de ‘9’ ya lo he hecho muchos años. A veces el equipo requiere un jugador que sostenga, que aguante, que abra espacios, que le permita al equipo tener el balón.