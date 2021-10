Joel Campbell pasa del temido diagnóstico de esguince grado 3 a recuperarse en sólo diez días

Joel Campbell junto a Erick Rodríguez en el trabajo de readaptación que han hecho desde hace 10 días. Fotografía: Cortesía

Joel Campbell lo logró. El artillero costarricense no pudo evitar el desánimo cuando en la Selección lo diagnósticaron con un esguince grado 3, pero solo diez después nuevamente regresó a la cancha.

El fenómeno cuesta encontrarle una explicación según Willy Gálvez, médico con amplia experiencia en medicina deportiva y que ha integrado la Selección Nacional, el Saprissa, entre otras nóminas.

“Yo parto del hecho de lo que he escuchado, hubo un reporte que hablaba de un esguince grado 3 y decir eso significa ruptura de un ligamento al nivel del tobillo. Si se dice grado 3 es porque algo de eso se rompió. Es imposible en 10 días cicatrizarlo, entonces la pregunta: ¿Qué sucedió? o bien ver esa resonancia para llegar a la conclusión de por qué era grado 3 y qué sucedió”, afirmó.

Gálvez fue más allá y dio a conocer que en ocasiones dependiendo del ligamento que se rompa este tipo de lesiones terminan en cirugía y la recuperación se puede extender hasta por tres meses.

En este comunicado la Fedefutbol dio a conocer que Joel tenía un esguince grado 3 y que se le había practicado una resonancia magnética.

De esta forma, la estancia de Joel en la Selección para la última fecha eliminatoria de este año estaba prácticamente descartada. Además pudo ser un duro golpe a su actualidad en Monterrey de México, porque prácticamente le diría adiós al año deportivo.

Detrás de la recuperación de Campbell hubo un intenso proceso de terapia que se inició precisamente el día después de que Joel fuera descartado por parte del cuerpo médico de la Fedefútbol.

“El domingo después del partido contra El Salvador se trata en su tobillo derecho, que fue el mismo que lo había afectado y que casi lo saca de la primera fecha eliminatoria. El lunes se realiza una resonancia magnética y se ven una serie de estructuras afectadas. La resonancia es una imagen que se interpreta; por lo que se ve en la imagen, determinamos que la Federación decidió no correr riesgos con Joel. Es una decisión creo que responsable”, afirmó Erick Rodríguez, terapeuta físico que ha sido la mano derecha de Joel en el proceso.

Joel se reporta en Monterrey con la dolencia, empero en esa misma semana Javier Aguirre, técnico del cuadro, da a conocer que Campbell no tenía un esguince y por el contrario su recuperación se puede acelerar.

“Yo lo comienzo a tratar y noto que el tobillo estaba inflamado, pero con movilidad... Entonces me voy para México con Joel, me reuní con el cuerpo médico de Monterrey y me dijeron que trabajáramos en conjunto. Evaluamos con Joel y le dijimos: ‘Trabajemos pensando en que usted estará contra Necaxa”, describió Erick.

Luego de un trabajo diario de cuatro horas con diferentes formas de terapia, Campbell comenzó a notar que su tobillo perdió inflamación, también vio que podía picar y girar sin ningún problema, por lo que los periodos se acortaron.

“Realmente manejamos tres pilares: todo lo que es terapia manual, todo lo que yo pueda hacer con mis manos, luego fuimos con fisioterapia invasiva que es todo lo que tiene que ver con agujas. Para cerrar, hicimos ejercicios de readaptación deportiva: piscina, gimnasio”, contó Rodríguez.

“Realmente en este momento está muy bien, el tratamiento debe mantenerse 10 días más, queremos ver cómo evoluciona con el entrenamiento, esperando que no pase nada atípico como que se le barran, que lo majen, que es algo que está entre las posibilidades, mientras eso no pase, él estará muy bien y llegará a la fecha de noviembre”, agregó.

Según Rodríguez, en México lo que se determinó fue que Campbell lo que sufrió fue un trauma sumamente fuerte en su tobillo derecho, el cual le impedía estar en plenitud de condiciones; no obstante, cree que no se puede determinar si pudo haber jugado frente a Estados Unidos.

En Monterrey ya habían mostrado su molestia con la Federación Costarricense de Fútbol en el mes de setiembre, cuando a Joel lo pusieron a jugar con dolor, pese a que no estaba en condiciones, precisamente, contra México.

En aquella ocasión, Javier Aguirre hizo público su sentir.

“Campbell llegó de su selección cansado por jugar tres partidos, golpeado, un golpe que ya tenía y sufrió contra Cruz Azul, no se ha recuperado, se hizo mucho daño. No debió haber ido con Costa Rica, pero uno quiere que sus futbolistas jueguen y ellos jugar”, señaló en rueda de prensa.