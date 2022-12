Joel Campbell desafía a quien considere que Costa Rica quedó en deuda en el Mundial de Qatar 2022

“¿Cómo que quedamos debiendo a nivel de grupo? Vean los equipos a los que enfrentamos, tampoco es que iba a ser un Mundial fácil”. Así de contundente es Joel Campbell para defender a la Selección de Costa Rica ante cualquiera que insinúe que el combinado patrio quedó en deuda en el Mundial de Qatar 2022.

Lo bueno, lo malo y lo feo de Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022

Si bien, la Tricolor finalizó en el último lugar del grupo E con tres puntos, 11 goles en contra y solo dos a favor, Joel piensa que es desproporcionada la crítica, ya que llegaron con vida hasta el último partido y lucharon contra rivales top, como España, Alemania y Japón.

El atacante de la Nacional sí aceptó que nadie esperaba una derrota 7 a 0 ante los españoles y ese fue el gran pecado de la Sele. Sin embargo, a su parecer fue un accidente del fútbol y son situaciones que se pueden presentar.

Joel alzó la voz y también reclamó: “¿Quién fue el único que le ganó a Japón en el grupo? Si eso no fue jugar bien... el Atlético de Madrid llegó a la final jugando así... Tampoco nadie esperaba que le ganaramos a Japón ¿O sí? Esas son las cosas que da el fútbol y es que en este deporte no hay nada escrito”.

La Selección de Costa Rica llegó al país el sábado por la noche, tras cerrar su participación en el Mundial de Qatar 2022. Joel Campbell no estuvo de acuerdo con las críticas recibidas. (Jorge Castillo)

Más allá de si se avanzó a octavos de final o no, uno de los rubros que más se le cuestiona a la Tricolor es su raquítica producción en ataque, al punto que apenas se realizaron cinco remates directos y ninguno de ellos lo efectuó un futbolista de ofensiva.

Es más, el conjunto tico cerró en el lugar 27 de 32 a nivel general (tercer peor Mundial) y recibió más anotaciones que nunca antes en una Copa del Mundo. Pese a todo esto, el “12″ de la Nacional no piensa que el balance sea negativo.

“Somos autocríticos, jugamos mal, pero tampoco fue un mal Mundial. Hasta el último partido luchamos y por algunos lapsos de ese juego estábamos clasificando. Luchamos en el grupo de la muerte, en el último partido no había nadie clasificado y Costa Rica estaba ahí”, comentó.

Intercambio con los medios

A su llegada a Costa Rica, el sábado por la noche, Joel Campbell fue abordado por la prensa y tuvo un intercambio con los medios de comunicación, en especial con Miguel Calderón de Teletica Deportes.

Al futbolista, quien suma ya tres mundiales, no le gustó que se le criticara por el mal desempeño colectivo. Calderón cuestionó el mal nivel ante España, pero Joel lanzó respuestas desafiantes y al final el comunicador le preguntó directamente:

¿Está satisfecho y conforme con lo que hizo Costa Rica en el Mundial?

Joel siguió con su línea de defender que no todo fue malo: “Satisfecho no estoy, porque quería clasificar, pero tampoco puede decir que estamos en deuda, porque lo dimos todo. Solo nosotros le ganamos a Japón y no nos conformamos con eso, porque también queríamos ganarle a España y Alemania. Lastimosamente el fútbol no es a, b y c. Luchamos, peleamos y tuvimos esperanzas hasta el último partido”.

El combinado patrio no tiene más partidos programados para el 2022 y no será hasta marzo del 2023 cuando regrese a la acción, para afrontar los duelos ante Martinica (25 de marzo) y frente a Panamá (28 de marzo) por la Concacaf Nations League.