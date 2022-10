Joel Campbell se incluye en la delantera histórica de la ’Sele’ y va por la Copa del Mundo

Joel Campbell tiene en la mira su tercer mundial. El delantero del León de México reflexionó con La Nación sus sensaciones previas a la cita del orbe, pero además reveló detalles llamativos como con quien se colocaría en la delantera histórica de Costa Rica en mundiales.

Por otra parte, no escondió su ambición y explicó cuál sería la forma en que debe terminar el Mundial para él finalizar conforme con la participación, además dio a conocer que sorprenderá al país con alguna celebración si tiene el chance de anotar, como ha acostumbrado en el pasado.

Joel palpita Qatar 2022 y sus palabras lo delatan.

¿Cuál Joel Campbell se verá en Qatar 2022?

Es una pregunta difícil, pero espero ser el mejor Joel posible para beneficio de mis compañeros y beneficio personal. Hay una diferencia por tema de experiencia, espero que pueda marcar esa parte para llegar mejor que en el mundial pasado.

A este mundial llega con ritmo y buen nivel previo hace cuatro fue todo lo contrario...

Obviamente todo cambia, la confianza es diferente, el estilo de juego ha cambiado un poco. Espero ser el mejor Joel para beneficio de los compañeros, creo que tenemos un gran equipo y un gran desafío por delante.

¿Va con revancha porque en Rusia 2018 llegó después de una lesión y solo jugó un juego de titular?

Las cosas pasan porque deben pasar. Al final hice un gran partido ante Suiza que fue el único punto que rescatamos. En ese partido demostré de lo que era capaz.

¿Cuál celebración estrenará en el mundial? Siempre sorprende

De momento no tengo nada planeado, pero ya algo se me ocurrirá, porque estoy seguro que alguna posibilidad de gol tendré. Espero completarla.

¿Siente que ya usted logró su objetivo de vida? Usted define la felicidad como ver a sus papás en el mundial viéndolo, poderle dar todo a sus hijos y esposa.

Al final la felicidad es algo para cada persona diferente. Para mí la felicidad es poder compartir tiempo de calidad con mis seres queridos y que puedan disfrutar de lo que hago, porque es un sacrificio colectivo - familiar. Para que Joel fuera lo que es hoy mi familia me ayudó. Para mí es felicidad que mis papás me vieran en el mundial, mi esposa. Entonces el fútbol y la vida son colección de momentos y bueno espero que esto siga pasando.

¿Cómo mide usted su éxito deportivo?

El éxito deportivo es jugador todos los mundiales, jugué Champions, Liga Europa, he jugado en cinco de las mejores seis ligas del mundo. Al final el fútbol es un deporte que he aprovechado y he cumplido sueños como jugar en los mejores estadios con los mejores equipos.

¿Cuál partido de los mundiales no olvida?

Ante Grecia fue muy difícil y ese partido estará en el recuerdo por siempre por la clasificación, por el penal y por marcar historia en las páginas doradas de Costa Rica.

¿Le gustaría ser capitán de Costa Rica?

Como jugador es bonito... ¿A quién no le gustaría? no es una prioridad para mí, pero sí sería muy bonito.

¿Con qué hecho específico usted terminaría satisfecho en Qatar 2022?

Quedando campeones, porque al final podemos. Estamos entre los 32 equipos que pueden quedar campeones del mundo y eso es lo que tenemos que aspirar. Tenemos que ir con la mentalidad de quedar campeón del mundo.

Joel Campbell en una sesión fotográfica hecha en el estudio de GN Medios. (Jorge RENDON)

¿Con cuál juvenil de la Sele se identifica de acuerdo a sus inicios?

La similitud con Jewison es mucha por estilo de juego y por lo que a él le ha tocado vivir, me identifico más con él, pero todo los jóvenes están aportando en el campo, me tienen muy contento porque son jóvenes que quieren aprender, son humildes y se esfuerzan muchísimo.

¿Cuál consejo le ha dado a Anthony Contreras, quien es el ‘9′ referencia?

Con Tony casi no he conversado mucho, pero es un delantero que tiene mucho para dar para Costa Rica, él puede llegar donde quiera, es goleador, con talento y sacrificado, para mí es una bendición tenerlo.

¿A quienes pondría en la delantera histórica de la Selección Nacional en mundiales?

Me pongo con Rónald La Bala Gómez y Paulo Wanchope.

Real Madrid revive un íntimo momento con Zidane, Navas y compañeros que les dio una Champions League

Pone foto con camiseta de Alajuelense de niño, mañana va a ver a Puntarenas con camisa anaranjada y luego dice querer jugar con Saprissa. ¿Despierta ilusiones en todos los equipos?

Yo tengo un respeto grandísimo por la Liga, el Puerto y Saprissa porque desde pequeño soy aficionado morado. Yo respeto a las tres aficiones, que sea saprissista no le quita que le tenga respeto a otras camisas.

Yo lo hago de manera de broma, de no tomar tanto el fútbol en serio, no hacerlo tan fanático. Un día me pongo la de la Liga, la de Saprissa y otro día la de Puntarenas, porque eso es bonito. Al final yo lo hago con respeto y creo que la afición también me respeta a mí.