Jewison Bennette le ganó a Keylor Navas una peculiar apuesta

Cuando se gana un trofeo, no hay nada mejor que lucirlo y más aún si ese premio se obtuvo al vencer a Keylor Navas en una apuesta. Jewison Bennette tiene muy claro esto y por lo mismo no dudó en mostrar su gran recompensa ante los medios que lo esperaban para tener sus declaraciones en zona mixta, tras el triunfo ante Estados Unidos (2 a 0).

[ Keylor Navas conmovido: ‘Uno siente que el corazón se le quiere salir’ ]

El botín de Bennette no fue económico, aunque sí es de muchísimo valor, tanto como sacrificar algo que no muchos se atreverían a dejar. Obviamente que no fueron los guantes con los que Navas ganó las tres Champions League al hilo o los tacos que usó en esos compromisos; estos objetos deben estar muy bien resguardados por Keylor. Sin embargo, quién se negaría a competir con el Halcón, si de por medio está una camiseta del Paris Saint Germain de Lionel Messi autografiada por el astro argentino y otras estrellas de la misma talla.

Obviamente nada es gratis y la lección de Keylor al juvenil es que para recibir algo muy bueno, hay que sacrificarse, pero ¿a qué renunció Jewison por este trofeo futbolístico que lució y de seguro enmarcará para tener como un tesoro?

Si no vio el partido ante los estadounidenses o no observó imágenes del atacante de 17 años, puede que no lo deduzca, pero si lo hizo, encontrará muy rápido la respuesta y es que el futbolista de Herediano aceptó perder su cabello y ser rapado por completo por Keylor. El reto lo lanzó el “1″ del PSG a todos y solo Jewison aceptó: ¿usted lo haría?

Jewison Bennette lució orgulloso la camiseta del PSG de Lionel Messi que le ganó en una apuesta a Keylor Navas. (Juan Diego Villarreal)

“Fue una apuesta que hice el martes con Keylor cuando estábamos cortándonos el pelo con los barberos. Keylor me dijo que si me dejaba que me pasara la cero, me daba la camisa de cualquier jugador del PSG firmada y, bueno, andaba la de Messi firmada por varios jugadores y me la regaló porque me dejé. El pelo crece, pero la camiseta se queda conmigo”, dijo el juvenil.

Sobre el partido, el futbolista señaló: “Estoy muy contento, muy agradecido con el grupo y con el profesor por la oportunidad y confiar en los jóvenes. Esto que estamos viviendo es algo muy bueno para el fútbol de Costa Rica y como dice él, no tiene miedo en poner a los jóvenes en cualquier partido. Ante Estados Unidos lo hicimos de la mejor manera y esperamos seguir igual”.

El florense es uno de los grandes descubrimientos del técnico Luis Fernando Suárez, quien lo vio con la Sub-20, lo llamó a la Mayor y lo puso a debutar cuando muy pocos lo conocían.

[ Anthony Contreras convenció hasta a quienes no lo conocían ]

Es más, con la Tricolor participó ante Canadá en la primera vuelta del octagonal y luego frente a Honduras, mientras que también fue de la partida ante los estadounidenses y en todos estos compromisos lo hizo como estelar. Jewison es consciente de que aún le falta mucho camino por recorrer, pero se siente muy agradecido con el timonel y con los futbolistas de experiencia que lo arroparon, como Keylor.

Jewison Bennette disputó ante Estados Unidos su tercer partido eliminatorio como titular con la Selección de Costa Rica. (JOHN DURAN)

“El apoyo de los de experiencia hacia los jóvenes es muy bueno, nos motiva mucho y es importante para seguir creciendo... Esto que vivo es una oportunidad para mostrarme, porque obviamente que uno quiere despertar el interés en clubes de Europa y convertirme en legionario”, finalizó.