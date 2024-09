Jefferson Brenes cumple una de sus grandes promesas en la Selección de Costa Rica

No es la primera vez que Jefferson Brenes atraviesa un buen momento en su carrera y recibe una oportunidad con la Selección de Costa Rica. Incluso, estuvo presente en dos partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022, aunque finalmente no logró ser convocado. Desde entonces, el volante se prometió no desaprovechar otra oportunidad y, hasta ahora, lo ha cumplido.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌