Jamaica le mejora el panorama a la Selección de Costa Rica

Obviamente lo fundamental para la Selección de Costa Rica es hacer su tarea, en el cierre de la eliminatoria rumbo al Mundial de Catar 2022, pero toda la ayuda es bien recibida en un momento crítico y Jamaica dio una mano en esta lucha, al no permitir un triunfo de El Salvador (1 a 1).

La selección de El Salvador pegó primero ante Jamaica, pero los locales emparejaron en el cierre y firmaron un 1 a 1, en la fecha 12 del octagonal de Concacaf. (Concacaf)

El empate de los salvadoreños mejora el panorama de la Nacional, ya que aunque las posibilidades de la cuscatlecos por llegar al repechaje eran mínimas, matemáticamente tenían una esperanza. Sin embargo, su empate los eliminó por completo y esto quiere decir que la Tricolor enfrentará el miércoles a un adversario que no peleará por nada, en el estadio Cuscatlán (3:05 p. m.).

Lo peor que podría hacer la Sele es confiarse de esto y los propios jugadores han reiterado que respetan y mucho a este contrincante. La historia es clara y por todos es sabido que cuando la selecta ve la camiseta roja se crece y saca el orgullo para pelear y tratar de meter una sancadilla.

No obstante, en El Salvador el problema no es solo deportivo, sino que extracancha ya se presentaron inconvenientes entre jugadores y dirigentes por temas de premios y de facilidades en las concentraciones. Es más, en la triple fecha anterior los futbolistas amenazaron con no presentarse, algo que se descartó a última hora.

Al combinado patrio no tienen que explicarle lo complejo que es el plantel que dirige Hugo Pérez, ya que el pasado 10 de octubre visitaron el Nacional y pusieron contra las cuerdas a la Sele, aunque al final se dio la remontada y se sacó un gane 2 a 1.

De igual manera, en su última presentación en Kingston los salvadoreños lucharon hasta el final y demostraron que pueden complicar a cualquiera. Eriq Zavaleta abrió el marcador en el minuto 21, pero en el 72′ Andre Gray emparejó todo para fimar una igualdad y ratificar la eliminación de los dos.