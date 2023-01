Jairo Pachón decide no callar más sobre fogueo en Irak: ‘El silencio (de la Fedefútbol) alimenta la mala intención de alguna gente’

Jairo Pachón, dueño de Eurodata Sports, empresa que pactó el fallido fogueo en Irak, conversó con La Nación para dar su versión de los hechos de lo que fue la negociación de ese juego que sería el último previo al debut mundialista donde España trituró a la Tricolor 7-0.

Antes, deja claro que no suele referirse sobre sus negocios, pero “el silencio que se guarda en la Federación, hace que sea necesario explicar todo”.

“El silencio sobre este tema por parte de la Federación creo que ha dejado pensar mal a gente que puede tener malas intenciones, y sobre este juego no hubo nada malo. Aquí estamos para conversar al respecto”, dijo Pachón.

Vamos al contexto. La Tricolor tenía todo previsto para jugar en Irak su último partido, previo al Mundial de Qatar 2022.

El duelo se jugaría el jueves 17 de noviembre en la ciudad de Bosora. Sin embargo, la delegación tomó la decisión de no cruzar la frontera entre Kuwait e Irak por razones, que después de lo sucedido, siguen siendo nada claras. Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), dijo “que la decisión de no presentarse fue porque Irak insistió en sellar los pasaportes de la delegación”, cuando, según él, se acordó no sellarlos, ya que había un acuerdo (mostraba su teléfono celular en señal de que tenía pruebas de ese pacto).

Sin embargo, la Asociación de Fútbol de Irak, desmintió el acuerdo y dijo que “Costa Rica pretendía entrar de manera ilegal y que llevaría el caso a los estrados legales”.

La Nación tuvo acceso a los contratos en los que se acordó disputar el juego entre Irak y Costa Rica, y en esos documentos no existe ese acuerdo y así lo corrobora el dueño de Eurodata, la empresa que organizó el juego.

Este tema tiene dos meses en la agenda de los medios de comunicación y es la primera vez que Eurodata brinda su versión.

Jairo Pachón, representante de Eurodata, junto al jugador nigeriano Alex Iwobi. Nigeria es una de las federaciones con las que realizan juegos y otras actividades comerciales. FOTO: Cortesía de Eurodata

– ¿Por qué después de casi ocho semanas de la cancelación del partido en Irak deciden conversar sobre el tema?

- Porque creo que sí es importante explicar todo para que le quede claro, no solo a los medios de comunicación, sino a interlocutores de la Federación y algunos exjugadores, porque he leído que hablan sobre el pago de una comisión alta, cuando nosotros no cobramos ninguna comisión. Eurodata ofreció un paquete comercial a Costa Rica en la que se incluía el campamento de preparación previo al mundial, que fue en Kuwait, y el juego contra Irak. Una opción por la que casi todas las federaciones mundialistas pagan por ello, ya que la FIFA les da $1.5 millones para la preparación. Costa Rica no tenía que pagar, ellos recibieron $137.500 por esto y el anfitrión pagaba su campamento. Para la federación era una buena opción, le pagaban toda la preparación previa, cuando casi todas las selecciones mundialistas debían usar el dinero que da la FIFA para esto.

– Eurodata es la empresa que también representa al técnico Luis Fernando Suárez. ¿Desde cuándo Eurodata hace negocios con la Fedefútbol?

- Ese es un punto que quiero aclarar. Nuestra empresa, porque es una empresa familiar, llega al mercado del fútbol costarricense desde el año 2009, con la buena presentación tica en Egipto. Desde ahí conozco a Rónald González y a Jafet Soto. Representamos a varios jugadores como Diego Madrigal, por citar uno; luego fuimos los primeros representantes de Joel Campbell, con quien teníamos un acuerdo y que también le brinde el espacio de ir al Arsenal, porque en el acuerdo estaba que yo no participaba si decidía ir a dos equipos, uno de ellos era el Arsenal y yo brindé el espacio para que pudieran negociar libremente, porque ese había sido el acuerdo y yo tengo palabra.

Luego trabajamos en la salida de John Jairo Ruiz del Saprissa. En el 2012 llevé a la selección de Costa Rica (sub-20) a jugar en Brasil. En algún momento me reuní en Panamá con Eduardo Li, para conversar sobre la opción de Reynaldo Rueda para dirigir en Costa Rica. Y en marzo del 2021, fuimos los que concretamos el primer fogueo en medio del pico fuerte de la pandemia por la covid-19 en Austria, para jugar contra México porque ese fue el primer país en organizar partidos y competiciones para atletas de alto rendimiento. Mis acuerdos con Costa Rica no iniciaron con Luis Fernando Suárez, cuyo representante es mi hermano, Ricardo.

– Desde la llegada de Suárez (junio del 2021), Eurodata registra la organización de al menos cinco juegos amistosos. El Salvador, Corea del Sur, Uzbekistán, Nigeria e Irak. ¿Por qué se reactivaron los acuerdos después de la llegada de Suárez?

- Para mí es coincidencia. Somos una empresa en la que presentamos opciones de acuerdo a lo que requieren las federaciones.

Logramos concretar lo de Corea del Sur, ya que en el sorteo de grupos para el Mundial a Costa Rica le tocó un rival asiático, como lo es Japón. A eso le sumamos Uzbekistán, ya que hacer el viaje hasta ese lado del mundo resultaría provechoso tener dos juegos y se concretó. Nadie habla de qué el juego ante Corea ayudó para que Costa Rica le ganara a Japón en el Mundial, porque ese partido se planificó para eso.

Para la despedida de la selección previo al Mundial, llevamos a Nigeria. Costa Rica tenía otras opciones y nos eligió. Nosotros no impusimos nada, fuimos una opción más de las que ellos podrían tener.

– ¿El de El Salvador en Los Ángeles no lo organizó Eurodata?

- No, ese juego no.

– ¿Por qué traer una selección Sub-20 o Sub-23 (Nigeria)? ¿Así se los pidieron en la Federación?

- Costa Rica pidió una selección nacional, y no era una sub-20, era una sub-23 con algunos jugadores de la Mayor. Nigeria no estaba clasificada al Mundial y ellos desde ese momento ya piensan en el siguiente proceso mundialista y buscan ver jugadores de proyección. Ellos no van a llevar a jugadores de 28 años para arriba; incluso llevaron un muchacho de 16 años que, un lateral derecho de gran rendimiento, fue una de las figuras del juego.

– ¿Por qué Costa Rica desembolsó más dinero para que viniera Nigeria del que recibió por ir a Corea del Sur?

- Es un tema de oferta y demanda. El fútbol también es un negocio. Además, Costa Rica era el organizador y, por lo general, siempre el organizador es quien debe correr con los gastos.

– Retomemos lo de Irak. ¿Quién decide no jugar el partido?

– Hubo un malentendido con el tema de los pasaportes y la posibilidad de que los sellaran. La delegación estuvo una buena cantidad de horas esperando una respuesta y, al final, me parece que fueron los jugadores y el cuerpo técnico los que decidieron no presentarse. Estaban cansados.

– En los contratos que se firmaron para este partido no se habla de acuerdos para no sellar los pasaportes. Rodolfo Villalobos mostró su celular en una conferencia de prensa al mismo tiempo que aseguraba que eso estaba acordado. ¿Entonces?

- Esto nunca estuvo en el contrato.

– ¿Cómo nace el hecho de jugar en Irak? Un país que vive bajo tensión siempre, que socialmente es complejo, que sus relaciones geopolíticas son tensas y que el señor Suárez siempre ha dicho que los fogueos no le gustan tanto…

- Desde que se jugó en Corea, la Federación buscó siempre que se le pudiera ofrecer un paquete para el partido final de preparación de cara al Mundial.

El presidente, Rodolfo Villalobos, siempre buscó el beneficio económico y deportivo para la Federación. Se pidió un paquete. Hay selecciones que, como tienen los $1.5 millones que da la FIFA, simplemente pagan y ya.

En este caso la Federación buscaba un campamento y un partido previo al Mundial. Se tuvo conversaciones con Turquía; no se finiquitó la opción.

Se habló también con federaciones más pequeñas de Europa, pero no podían ofrecer el pago del campamento y se descartó. ¿Qué se buscaba? La misma zona horaria de Qatar para no resentir ese tema de manera brusca, un clima similar, un ambiente lo más cercano a donde se iba a jugar. En Dubái hubo opciones pero no se pudo porque todo estaba agotado en los hoteles y no había privacidad. En Kuwait encontramos todo lo bueno posible; no hay nadie con una sola queja. Fue excepcional.

Lastimosamente se dio el malentendido el día antes del partido, pero la organización en sí del campamento salió de acuerdo a lo planificado.

– ¿En algún momento Eurodata pensó en no devolver la parte económica que recibió por este paquete cuando Irak anunció acciones legales?

- Pudimos negarnos a devolver el dinero que nos correspondía a nosotros, al final Eurodata no tuvo nada que ver en la decisión de no jugar en Irak. Sin embargo, nuestra filosofía es dejar las puertas abiertas con nuestros socios comerciales y buscamos un arreglo en el que todos salgan beneficiados. Y así fue. En esto perdió Eurodata y nuestros socios en el Golfo, porque nosotros organizamos esto con unos socios que tenemos en esta zona del mundo. Pero bueno, lo principal es llegar a un acuerdo como el que se llegó, unas veces se gana y en otras se pierde, puede pasar en este y en cualquier negocio.

Para mí es importante aclarar que nunca hubo una comisión, porque si hubiese una comisión, no teníamos por qué devolver el dinero. Nosotros ofrecemos un paquete para un campamento de entrenamiento y un partido de preparación.

– ¿Cómo toma la decisión de la Fedefútbol de no tener más acuerdos con Eurodata porque se puede ver como un conflicto de intereses al representar a Suárez?

- Me sorprende ver tantas cosas en la prensa sobre esto y, sobre todo, ver a un fiscal que, seguro es nuevo en esto, opinando así. Nosotros hicimos un negocio en pro de la Fedefútbol y no para favorecer a nadie, ni a nuestro representado. Esto me parece más un tema político entre personas que quieren sacar ventajas porque tienen intereses de llegar a la Federación. Al final son libres de opinar lo que gusten, pero para mí era importante aclarar las cosas y por eso doy esta entrevista.

Nunca recibimos una comisión, porque repito: de ser así, Eurodata no tendría el por qué devolver el dinero.

Jairo Pachón, representante de Eurodata, junto al jugador colombiano, James Rodríguez. FOTO: Cortesía de Eurodata

– ¿Y cómo pensar que Luis Fernando Suárez no opina a favor de los fogueos, que propone Eurodata?

- Somos una empresa familiar. Mi hermano se encarga más de la representación de jugadores y técnicos. Yo me encargo de lo que son las organizaciones de partidos. En este caso en específico, fue un arreglo comercial en el que no tiene nada que ver Luis Fernando Suárez. Desde hace muchos años que tenemos está relación con Costa Rica, en el 2021 les organizamos el fogueo en Austria contra México en medio del pico más alto de la pandemia, por ejemplo. Y en ese momento Suárez, no era el técnico, ni se pensaba en él como técnico de Costa Rica.

– ¿El modelo de los contratos ante Corea del Sur y Nigeria fue el mismo? Les pagaron una comisión o un monto en específico por los partidos?

- No, no, no. A Costa Rica, con Nigeria o Colombia negociamos un ‘fee’. Así trabajan las agencias grandes a nivel mundial . Es un ‘fee’ neto, sin comisión. Son contratos espejo, no. Los contactos nuestros en Asia negocian con la federación de Corea del Sur, por ejemplo. Como los agentes son los que están pagando se quedan ellos con los derechos comerciales y de televisión, porque eso no puede quedar abierto. Y, obviamente, al equipo rival se le da la opción de tener los derechos de transmisión del juego en su país. Es por eso que quería aclarar esto, también, porque leí por ahí lo de los derechos comerciales y de televisión y me parece muy ignorante también. Las únicas selecciones en las que se hace doble producción de televisión y se venden paquetes comerciales en conjunto son con los equipos ‘top’. Después de ahí, esos temas son para la selección donde se juega el partido. Pasó en Costa Rica ante Nigeria, igual. Costa Rica es la dueña de esos temas y en Nigeria se da la opción de tener la señal internacional del juego, Pensar diferente, me parece muy ignorante.

– El reglamento FIFA para los agentes de partidos dice que una comisión para organizar un juego no puede superar el 25%, y, si no queda establecido en el contrato el porcentaje, del monto total se recibirá un 10%. Eurodata recibió mucho más de eso por el juego en Irak. ¿Cómo lo explican ustedes?

- Nosotros le compramos a Costa Rica un paquete. Les pagamos por un campamento y por un juego de preparación. Repito, nunca hubo una comisión, porque de haberla, nosotros nunca debimos devolver el dinero. Las comisiones no se reembolsan y este no fue el caso. Actuamos de buena fe y decidimos colaborar con el arreglo entre Irak y Costa Rica. Nosotros no incumplimos con nada, pero le colaboramos a Costa Rica. Nosotros pudimos cobrar daños y perjuicios, cobrar la cláusula de 300 mil euros que estaba en el contrato por no realizarse el juego. Aquí estaba lo que cobró el agente en Kuwait, Eurodata como intermediario y los de la logística, porque no todo es de Eurodata. Sin embargo, colaboramos.

El arreglo fue con precios de costo, Irak no cobró nada de más. El campamento no llegó ni a los $150 mil porque ellos mantuvieron los precios de costo sin aumentar nada más. Aquí el único que perdió fue Eurodata, pero es parte de esto, unas veces se gana y en otras se pierde.

– ¿Cómo toma el hecho de que nadie de la Federación haya tocado este tema?

– No lo entiendo. Porque como se dice en Colombia, el que nada debe, nada teme. Es un tema del que se puede hablar, que se puede aclarar sin ningún problema. Más bien, el silencio puede hacer pensar mal. El silencio alimenta esa mala intención de alguna gente, aquí no ha pasado nada malo. El acuerdo es de los que se dan día a día en el fútbol. Por eso creo que era importante hablar, ya son dos meses con el mismo tema en Costa Rica y era importante aclarar las cosas. Mi empresa tiene más de 150 juegos organizados con federaciones de todos los continentes, tiene un nombre y eso lo tengo que respaldar.

La conversación con Jairo Pachón fue este martes 10 de enero.

El presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos, dejó claro este viernes 13 que el tema se tocará el próximo 27 de enero en una Asamblea Extraordinaria con los representantes de los clubes.

Minutos después, atenderá las consultas de la prensa sobre este y otros temas que están pendientes como la estafa de la que fueron víctima al cancelar un monto cercano a los ¢80 millones cuando se canceló un grupo de entradas a la FIFA para el Mundial de Qatar 2022.