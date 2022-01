Jafet Soto: ‘Hace mucho que México se cree más de lo que es’

Jafet Soto tuvo una larga carrera como jugador en el fútbol de México. (La Nacion)

El juego entre México y Costa Rica de este domingo a las 5 p. m. ya genera comentarios, comienza a calentar.

En México se hicieron virales unas declaraciones que dio el gerente general del Herediano, Jafet Soto, a Marca Claro, en las que afirmó que México no es en la Concacaf el gigante que se considera.

“Los mismos jugadores se han comido el cuento de que caminando van a ganar y así lo vimos en Jamaica, en donde México estuvo a nada de hacer el ridículo. Eso te da la credibilidad y el convencimiento de que puedes sacar algo en México”, detalló.

Soto fue más allá y recalcó que son los propios aztecas los que se han encargado de hacer notar que ya no son tan fuertes.

“Hace mucho que México se cree más de lo que es. Y no lo digo yo. Entre líneas, Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa, entonces reconoce que ellos mismos no pesan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa”, dijo.

Jafet Soto es uno de los ticos con una opinión respetada en México, debido a que hizo carrera en territorio azteca, donde estuvo casi una década en equipos como Tecos, Morelia, Puebla, entre otros.

El florense pronunció que para Costa Rica es clave conseguir un buen marcador en territorio mexicano, sobre todo porque debe recuperar los puntos que cedió en casa ante los propios aztecas y Jamaica, por ejemplo.

“Es otra final para Costa Rica, creo que es determinante para nosotros el domingo sumar para seguir con ese sueño mundialista”, añadió.

La Selección Nacional buscará sumar su segunda victoria en la actual fecha mundialista, luego de que el jueves pasado se impusiera a Panamá por marcador de 1 a 0 con gol de Bryan Ruiz.

Para este duelo La Sele no podrá contar con Rándall Leal y Orlando Galo, en lugar de ambos fueron llamados Anthony Contreras y Jeffry Valverde.