Francia tiene jugadores muy explosivos por las bandas. Si nosotros nos vamos a adecuar a un sistema parecido a este, tenemos que buscar jugadores con transición. Por ejemplo, es alarmante que el campeón del mundo no haya hecho un remate a marco con su número nueve. Tal vez no llegaba él, pero llegaban por los costados. Francia fue el rey del contragolpe o de la transición. No lo veo como un problema del sistema, sino de la ejecución del sistema.