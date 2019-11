Poner orden, creo, sería venir a indagar si se recuperaron o no los dineros pagados de más, o por servicios no otorgados, o por montos sin respaldo contractual, a diversos proveedores del Mundial Sub 17 Femenino. Y, ¿por qué, algunas de esas empresas siguen dando servicios a la Fedefutbol, pese a los resultados de la auditoría que la FIFA ordenó?