Historiador del fútbol tico pone a otro portero por encima de Keylor Navas en su top diez de arqueros

¿Existe un portero que supere a Keylor Navas? El guardameta se convirtió este jueves en el primero de supuesto en alcanzar la centena de partidos clase A con la Selección Nacional. Por motivo de esa hazaña, La Nación realizó un top diez de los mejores arqueros en la historia de la ‘Sele’, con la opinión de cuatro periodistas, estadígrafos e historiadores del fútbol tico: José Antonio Pastor, Cristian Sandoval, Rodrigo Calvo y Gerardo Coto. De ellos, solo Pastor le “quitó” el primer lugar de esa lista al generaleño.

Pero si no es Navas el dueño de ese primer puesto, entonces, ¿quién es? Para Pastor no hay ninguna duda: Carlos Alvarado. Al conocer sus favoritos, la consulta era inevitable, porque incluso los otros comunicadores casi mencionan a Keylor como una elección lógica. La elección, recordó el historiador, está basada en un gusto personal y no se rige por logros personales o grupales. Fue precisamente de esa forma como se les consultó a cada periodista.

Alvarado nació el 19 de diciembre de 1927 y debutó oficialmente en la Primera División en 1945 con Alajuelense. En la Selección Nacional el “Aguilucho”, como se le apodaba, ganó una medalla de plata en los Juegos Panamericanos de 1951 en Buenos Aires, además fue campeón Centroamericano y del Caribe en tres ocasiones: 1953, 55 y 60.

Tan solo jugó 25 partidos clase A con la Tricolor, pero fueron suficientes, además de su carrera en Alajuelense y el exterior, para estar entre los deportistas históricos de Costa Rica. Forma parte de la Galería Costarricense del Deporte desde 1988 y en 1999 La Nación lo incluyó en sus 25 mejores deportistas del país en el siglo XX.

“Pocos futbolistas han sido tan influyentes para tantas generaciones como Carlos Alvarado”, describe Pastor cuando empieza a argumentar su decisión de poner a Alvarado por encima de Navas. Conocido por estudiar la historia del fútbol tico, el también periodista afirma que cuando empezó a investigar sobre el exportero rojinegro, se topó con un fenómeno del que muchas generaciones siguen hablando.

“Keylor además de ser gran arquero le tocó vivir una época donde se podía salir, antes los porteros de Costa Rica salían poco, a México, Colombia, pero no iban a Europa. Y aunque hubiera ido, tampoco había en Champions o alguna competencia que le permitiera jugar tanto. Keylor Navas es extraordinario, pero mido otro tipo de cosas, diferentes épocas, trabajos de preparación de arqueros, condiciones distintas, incluso de alimentación distinta. Alvarado fue un monumento de guardameta, no solo por lo que he visto de él, sino porque he hablado con mucha gente que me ha dicho cosas de él y cómo sus mismos rivales lo tenían de referente”.

“Guardameta no solo es el que sabe achicar, el tema para mí es más que eso, es lo que termina significando para el equipo, la defensa y el país. Navas en este momento es lo más grande del fútbol nacional pero me hubiera gustado ver a Alvarado en la actualidad. Si hay algo que hemos tenido en Costa Rica, son guardametas extraordinarios, por eso es difícil esa elección”.

En su top diez incluyó a Keylor Navas en el segundo puesto, después a Mario Pérez, Marco Antonio Rojas, Luis Gabelo Conejo, Alejandro González, Evaristo Murillo, Didier Gutiérrez, Rodolfo Umaña y Sergio Salazar. En esos nombres tampoco aparece Erick Lonis, el cual sí mencionaron sus colegas.

“Es difícil valorar en su justa medida el aporte de cada arquero porque se trata de épocas y preparaciones distintas. Antes de 1990, los porteros nacionales no tuvieron la oportunidad de jugar en un Campeonato Mundial, pero muchos de ellos demostraron su calidad en ligas muy competitivas”, añadió Pastor.

Aquí puede ver el top diez de los cuatro comunicadores.