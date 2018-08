Cuando veo eso, todos tenemos nuestro currículum y yo lo dije bien claro, el señor Jorge Luis Pinto no es de mi agrado, pero si al final llega es porque se lo merece. Si es por hoja de vida, Pinto lleva la delantera por lo que ha hecho, pero después de ahí, todos somos iguales. Yo soy muy claro, directo y sin tapujos porque a mí me gusta que me aprecien mi trabajo y no me voy a creer menos que alguien. Yo quiero dejar en claro que mi prioridad es donde estoy, me costó el inicio de campeonato, pero me conozco y sé la capacidad que tengo para salir adelante.