Me da la tranquilidad de emitir estos comentarios y la evolución que hemos tenido. Me he sorprendido del trabajo que ellos están haciendo. Luego me siento en el banco y pienso: ‘¿qué ha estado pasando acá?’. Desde el primer partido que jugamos el primer fogueo que tuvimos hace cuatro años existe una selección muy diferente. Esta selección tiene muy claro lo que quiere. Si hacemos el trabajo que hemos venido mostrando van a ver una Nicaragua que les va a gustar. Esperemos que en este partido no aparezca ningún Messi, bandido enano”.