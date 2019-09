“Cuesta mucho no estar en el día a día entrenando, tengo la posibilidad de ir a un equipo donde voy a a poder ver los jugadores todos los días, conocerlos con más acercamiento y entrenar todos los días. Lo que me gusta a mí. Acá me siento improductivo. Me afecta eso porque estoy mirando videos, haciendo deporte, pero a los jugadores los tengo poco. No veo reflejado lo que quiero, por más que son unos cracks y unos tipazos. La verdad que no es lo mío. Soy técnico de equipo, necesito día a día. Estoy agradecido con los ticos, me trataron muy bien”, dijo el día que se anunció su salida.