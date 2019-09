“Se sabe que Saborío hizo bastantes eliminatorias muy buenas y uno quiere seguir su ejemplo. Espero que todo lo que estoy haciendo en mi club me permita mantenerme en la Selección... En los entrenamientos trataré de mostrarme, nunca he trabajado con el profesor Matosas, es importante que me conozca y trataré de comportarme a la altura”, destacó Moya, quien suma cuatro tantos con Alajuelense.