Gustavo Alfaro volvió a hacer un análisis de Joel Campbell y explicó por qué fue suplente

Gustavo Alfaro destacó lo que la Selección de Costa Rica hizo bien contra Honduras y lo que no funcionó tal y como se entrenó. Él aboga por más tiempo para trabajar con los futbolistas y quiere ayudar a Joel Campbell a llegar a su mejor versión. (Rafael Pacheco Granados)

Después del triunfo sin brillo de la Selección de Costa Rica por 2-0 en el fogueo contra El Salvador, el seleccionador Gustavo Alfaro inició su charla con los medios de comunicación con un agradecimiento a los clubes por ceder a los jugadores, suspender la jornada y permitirle un espacio para trabajar y desarrollar este partido que según él, no es amistoso.

“El chance de poder tener a los muchachos cinco días, de poder entrenar con ellos, de hablar, de verlos, de mostrar cosas, para mí eso fue más importante. Luego había que traducirlo en la cancha, como se intentó”, aseguró Gustavo Alfaro.

Dijo que ojalá en el futuro se encuentren los espacios para hacer enfrentamientos así, porque es la única manera de mejorar y aplicar cosas.

“Podríamos haber esperado hasta el partido de Honduras de marzo y lo único que hubiésemos hecho era observar jugadores. Y más allá de que nos toque ganar, empatar o perder, no saben lo importante que es para los chicos, lo importante que es para nosotros tener este chance, estos microciclos y poder jugar partidos amistosos y verlos con la camiseta de la Selección”.

Sobre el partido en sí, resaltó que la mejor manera de mejorar es jugar y aseguró que estuvieron lejos de plasmar en la cancha muchas cosas que plasmaron en los entrenamientos.

“Tal vez los resultados adversos, los cuestionamientos, las tensiones, la obligación, algunos que tenían que jugar y tratar de ganarse un lugar en la Selección, eso hace que el contenido emocional a veces priven las tensiones en lugar de las soluciones que uno trata de buscar”.

Resaltó que la Sele tuvo la intención, a pesar de que muchas veces equivocó el camino con algunas oportunidades y les faltó jugar y asociar más, para jugar fácil, como cuando se debían movilizar por los costados.

- ¿Por qué Joel Campbell no fue titular? ¿Fue algo conversado?

- Los profes, él y yo hablamos para tratar de ponernos de acuerdo y le dije que tenemos dos meses para encontrar su mejor versión. Tenemos que trabajar con la Liga y debemos trabajar con él para tratar de encontrar su mejor versión.

Yo le decía: ‘Podés jugar, pero si arrancás, es muy difícil que con alta intensidad en un partido de intensidad, puedas cumplir los 90 minutos en intensidad. Hoy estás más con este estado de forma para entrar y aportar soluciones que para un partido largo. Yo te necesito de arranque y para estar de arranque, necesito la mejor versión tuya’.

“Ese es el desafío que tenemos de acá para adelante, tratar de encontrar la mejor versión de Joel en todo aspecto, porque después, cuando vemos y analizamos los rendimientos, los medimos, una cosa es cuando él tiene recuperación de semanas largas y otra cosa es cuando juega entre semana.

“Son cosas que uno lo aprecia desde afuera, pero debe dosificar para buscar la mejor versión no solamente de él. Hay jugadores que no tienen problema en jugar cada tres días y hay otros que sienten más en ese aspecto.

“En ese sentido, cuando habíamos visto evaluaciones de él, era muy claro que el primer partido que jugaba, el rendimiento era muy alto. Y después, cuando cuando tenía que jugar rápidamente, el rendimiento decaía.

“En la medida que le podamos encontrar la estructura de rendimiento físico, no podemos privarnos del talento de Joel, pero lo necesitamos que sea sustentado con la parte física, porque uno lo ve en este partido y las veces que recibió, encaró para adelante.

“No es que tocó la pelota e hizo para atrás y eso lo hace porque tiene confianza y tiene arrestos. Cuando ustedes lo ven en la cancha que de pronto aguanta y toca es porque no tiene la confianza y ese metro que desequilibra. Entrando de esa manera, ese metro él lo tuvo. Yo digo de qué manera puedo conseguir ese metro desde el primer minuto”.

- ¿Estos jugadores serán la base del partido contra Honduras?

Ojalá tengamos algo más, que tengamos un chance de tener partidos y si no, algo Sub-23. Dependerá de lo que podamos hablar con los presidentes para ver si podemos seguir sumando cosas con la Selección. Los chicos aprovechan las oportunidades. En un club tienen un año, acá en la Selección es una situación y luego ganarse el derecho a otra situación.

“Yo quiero ver a los jugadores con la camiseta de la Selección para ver cómo responden y la verdad que hubo chicos que respondieron bien y con mucha altura. De pronto, uno los veía y uno decía qué lástima que no lo puedo tener, qué lástima que no lo puedo probar. Son pruebas que son muy buenas y después dependerá. Quedan cosas por hacer”.

- ¿Qué le pareció Fernán Faerron?

- Él fue autocrítico en un montón de cosas y me decía que se dio cuenta de que hay un montón de cosas que expresó, que se terminaron dando y que las tiene que mejorar. Honestamente vi un muy buen rendimiento, me quedé muy conforme con los tres centrales.

- ¿Se convenció de que lo ideal para la Selección es la línea de tres?

- Si tuviera centrales con velocidad, con capacidad de anticipo, para jugar con espacios amplios a sus espaldas, podríamos plantear una línea de cuatro. Hoy, yo siento que los centrales que tenemos son buenos, pero hay un detalle que falta y lo tenemos que tratar de complementar con los espacios más cubiertos.

“Esos espacios se pueden cubrir con un central más y un volante táctico. El problema es que nosotros resignamos en ofensiva. Para que esa línea de tres funcione bien, necesito que los dos externos funcionen bien, los laterales volantes tengan la capacidad de ser uno más en defensa y uno más en ataque. Entonces ahí estamos en la búsqueda, necesitamos encontrar la sintonía fina de los que van por afuera y en el centro del campo necesitamos que la pelota salga limpia.

“Está muy bueno que Brandon Aguilera haya pasado a préstamo, más allá de que haya ido a un equipo de tercera división. Mejor que juegue en un equipo de tercera división que no juegue o que juegue en un Sub-21 o un Sub-23. Le va a venir muy bien.

“Estoy organizando para fines de febrero para ver si puedo ir a Europa, ver a los chicos, hablar con ellos, ir a los clubes, hablar con los técnicos y los secretarios técnicos para hacer un seguimiento un poquitito más concreto de los muchachos que están en Europa también.

“Estamos en la búsqueda, me encanta la línea de cinco y tenemos que estar preparados. Me encanta que no sea defensiva, que tenga uno más cuando retrocede, pero que tenga uno menos cuando ataque y eso lo dan los quintos y el interno”.

- Hay pocos delanteros del perfil de Jostin Daly. ¿Ese sistema se puede adaptar a otro delantero?

- En un momento Warren Madrigal jugó como punta, Manfred Ugalde te tira diagonales permanentemente y yo creo que necesitamos un punta central, no solo por el hecho de que lo necesites o que me guste, sino porque hay partidos que la necesidad te va a llevar a buscar un resultado y necesitás un 9 de área y aquí hay varios como Jostin que los estamos analizando. Ojalá Jostin pueda tener continuidad y le dije que le mandara un mensaje a Costa Rica de que puede jugar.

- ¿Cómo está Orlando Galo?

- Estamos preocupados, me preocupé en la cancha. Vi que era una falta muy evidente y la verdad que cayó muy mal y el golpe lo dejó nocaut. Por suerte recobró rápido el conocimiento, pero está con esas sensaciones de naúseas y lo trasladarán al hospital para hacerle los estudios. Estaba consciente, hablaba bien, era consciente de todo, pero estaba muy adolorido. Ojalá no sea nada y una lástima por él, porque había esperado mucho este momento.

“Me dijeron que quién era el capitán, respondí que lo deciden los compañeros y entonces entre ellos hablaron y los muchachos lo eligieron. Es una lástima que haya abandonado el partido de esta manera”.

- ¿Cree que la Selección no debe salir del Estadio Nacional?

- Me encanta este estadio, ojalá podamos jugar siempre acá. Me encantan las dimensiones, me encanta el piso, me imagino lo que debe ser lleno.

- ¿Qué cambiará para el partido contra Honduras?

- Hay muchos jugadores que no están y no es un dato menor, porque son algunos que están en Europa, otros están en distintas ligas de Suramérica y Centroamérica que son pilares de esta Selección. El chance de Keylor Navas, que hablé con él. Voy a viajar para reunirme con él y yo creo que hay un montón de cosas que no tengo duda de que van a mejorar.

“Lo lindo es que tenemos una Selección local y que en tanto y en cuanto se adapten a lo que se pide para arriba, se van a acomodar muy bien, porque las capacidades las tienen. Las veces que hicimos tres o cuatro toques, perdimos la pelota, porque no hay tiempo. Hay que jugar a uno o dos toques.

“El partido contra Honduras va a ser diferente, va a ser cerrado, de detalles. El que acierta gana, el que se equivoca pierde. Va a ser un partido donde la concentración tiene que estar a la máxima expresión. Ahí es donde hay que tener la frescura de la juventud, pero la sapiencia de la experiencia”.

- Cuando entraron Joel Campbell y Aarón Suárez se retomó el control del balón. ¿Era lo que se necesitaba?

- Lo que nos faltaba era jugar, teníamos verticalidad o velocidad con los extremos en zona de tres cuartos, pero nos faltaba tres pases en campo contrario para llegar al área contraria con posibilidades de gol. Joel y Aarón le dieron eso, más sumado a Jefferson Brenes y Luis Flores que nos dio esa pausa para que la pelota no salga tan vertical. A veces, querer jugar rápido lleva a la imprecisión.

“Son jugadores que manejan los tiempos y entendieron perfectamente lo que necesitaba el partido, poner la pelota contra el piso, la pausa y asociarse. Era lo que se necesitaba en el partido”.

- Usted ha dado pistas de lo que quiere para enfrentar a Honduras. ¿Qué quiere hacer en cuanto a tiempo de trabajo y esa salida a Europa?

- Si es por mí, yo entrenaría todas las semanas con los muchachos. Ojalá los pudiera tener uno o dos días por semana para trabajar en el predio de la Federación y que eso no complique. Si hay fechas entre semana no se puede, pero si por mí fuera, me gustaría tenerlos, aunque sea a los defensores un día, o los delanteros, o los volantes. Tener grupo de trabajo.

“Va a ser muy difícil de acá a marzo, ojalá podamos encontrar algo. Encontrar un rival para poder organizar un partido más me encantaría y si no se puede, de marzo a junio sí quiero organizar más este tipo de partidos. Está ese partido contra Honduras, la Copa América y demás, pero la eliminatoria es lo que nos lleva a la Copa del Mundo y tenemos que llegar bien a la eliminatoria.

“Y debemos aprovechar el tiempo que tengamos. Esto hoy está más en una ilusión, en un deseo mío, que en una cuestión concreta. Tenemos que ponernos de acuerdo, sentarnos y ver si es posible encontrar las fechas y el camino.

Quiero hacer dos giras, una por Europa para ir a ver a los chicos y hacer otra entre México y Estados Unidos. Como ahora empieza la MLS quiero ver si en algún punto, aprovechar que al fútbol local y del cuerpo técnico vamos a todos los partidos, no tenemos la oportunidad de ver en vivo a los que juegan afuera, tenemos que mirarlos por televisión.

“Y la verdad me gustaría ir a los entrenamientos de quienes están en MLS, de Francisco Calvo en México y de los que están en Europa, ir a verlos en entrenamientos, en partidos, hablar con ellos y con los entrenadores para saber cómo ven y una serie de cosas que nos pueden servir para darnos pautas más concretas.

“Eso lo estamos organizando, lo hablamos con el presidente en los últimos diez días y yo calculo que para entre mediados y final de febrero organizaremos algo para ir ahí”.