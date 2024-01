Gustavo Alfaro sorprende al llamar a Douglas Sequeira a la Selección de Costa Rica

La Selección Nacional vuelve a la cancha, Gustavo Alfaro, técnico de la Tricolor, efectuó la convocatoria y dio la sorpresa al llamar a Douglas Sequeira, joven defensa del Deportivo Saprissa.

Sorprende porque últimamente Sequeira ha sido blanco de críticas, sobre todo en redes sociales, de aficionados de su propio equipo, quienes lo han culpado por algunas jugadas, entre ellas, la acción que provocó el gol con que Cartaginés le empató a los morados en la tercera fecha del campeonato.

Vladimir Quesada, técnico saprissista y jugadores como Ariel Rodríguez y Pablo Arboine, salieron a los medios a defender al muchacho, a quien le atribuyen enormes condiciones.

Gustavo Alfaro hizo el llamado para hacerle frente al compromiso amistoso del próximo viernes contra la escuadra de El Salvador, partido que se efectuará en el Estadio Nacional a las 8 p. m.

El grupo lo integra una base de 20 jugadores locales y tres legionarios. La lista está compuesta por seis jugadores del Deportivo Saprissa, seis de la Liga Deportiva Alajuelense, cuatro jugadores del Club Sport Herediano, dos del Cartaginés, un representante de Guanacasteca y Sporting, y los tres legionarios: Ariel Lassiter (C.F. Montreal), Alejandro Bran (Minnesota United F.C.) y Rándall Leal (Nashville S.C.).

La Federación Costarricense de Fútbol informó de que los jugadores iniciarán este domingo en la noche la concentración para el partido del viernes, en el Proyecto Gol, en las instalaciones de la Fedefútbol. Harán doble práctica de lunes a jueves.

Los convocados son: Los guardametas: Kevin Chamorro, Aarón Cruz y Kevin Briceño.

Defensas: Fernán Faerrón, Yeison Molina, Pablo Arboine, Jeyland Mitchell, Alexis Gamboa, Haxzel Quirós, Douglas Sequeira, Yael López, Ian Lawrence y Jefrey Valverde.

Volantes: Jefferson Brenes, Orlando Galo, Alejandro Bran, Luis Flores, Joel Campbell, Aarón Suárez, Ariel Lassister y Rándall Leal.

Delanteros: Jostin Daly y Warren Madrigal.

Llama la atención que el técnico tomó en cuenta a jugadores que participan poco en el campeonato o no son titulares en sus equipos como Jefrey Valverde de Saprissa, Jeyland Mitchell en Alajuelense, Luis Flores de Sporting y Jostin Daly en Cartaginés.

Gustavo Alfaro, técnico de la Selección de Costa Rica, llamó a 23 futbolistas y entre ellos no está Giancarlo el Pipo González, a quien tomó en cuenta para los juegos contra Panamá.

De la anterior convocatoria que hizo Gustavo Alfaro para medirse en la serie contra Panamá en busca de un pase directo a la Copa América 2024, no fueron tomados en cuenta los arqueros Patrick Sequeira y Alexandre Lezcano. Los defensas: Julio Cascante, Francisco Calvo, Giancarlo González, Bryan Oviedo y Juan Pablo Vargas. Los volantes: Jewisson Benette, Brandon Aguilera, Yeltsin Tejeda, Youstin Salas, Sebastián Acuña, Carlos Mora y Elías Aguilar. Los delanteros: Kenneth Vargas, Jimmy Marin, Manfred Ugalde, Anthony Contreras y Álvaro Zamora.

La mayoría de los que estuvieron en el llamado anterior son legionarios, pero para este fogueo contra los salvadoreños ya estaba establecido que no se iba a contar con ellos por no ser una fecha FIFA. Gustavo Alfaro solo podía convocar a los jugadores que participan en el campeonato local y algunos futbolistas cuyos torneos aún no han comenzado, siempre y cuando sus clubes dieran el visto bueno.

La última vez que la Sele se enfrentó a El Salvador fue en junio del año pasado en la fase de grupos de la Copa Oro; dicho encuentro quedó 0-0.

Entre tanto, la última ocasión en que Costa Rica enfrentó a El Salvador en el Estadio Nacional fue en las eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022. El 10 de octubre de 2021, la selección costarricense, dirigida en aquel entonces por el técnico colombiano Luis Fernando Suárez, venció 2-1 al combinado de Hugo Ernesto Pérez, por la quinta fecha de la Octagonal de Concacaf.