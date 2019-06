“En los torneos cortos no hay mañana. El día del partido voy a poner al mejor equipo, convencido de que salgan a ganar, porque ese es el mensaje que tenemos que dar. La idea nuestra es ganar todos los partidos, no hay otra y no conozco especulación en torneos cortos. En cada partido se juega la vida, esa es la experiencia que tengo como jugador y ahora como entrenador”, manifestó Matosas a la Fedefútbol en conferencia de prensa.