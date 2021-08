Fernán Faerron está entusiasmado con sus primeras horas en la Selección Mayor

Fernán Faerron ha estado en diferentes procesos de selecciones nacionales, pero hasta ahora fue llamado a la Mayor. (Prensa Fedefútbol)

El presente de Fernán Faerron pinta muy diferente a como empezó el semestre.

Durante estas semanas él ha hecho todo lo posible por aprovechar su nueva oportunidad y pronto le llegó la recompensa, con algo que añoraba, pero que no pensaba que se le diera tan pronto.

Faerron empezó a jugar de nuevo con Luis Marín en Alajuelense y con tres partidos atrapó la atención de Luis Fernando Suárez.

El seleccionador nacional incluyó al futbolista que acaba de cumplir 21 años en su lista de 28 elegidos para el arranque de Costa Rica en la octagonal, contra Panamá (2 de setiembre), México (5 de setiembre) y Jamaica (8 de setiembre).

“Es mi primer llamado a la Selección Mayor, el grupo está muy bien. El domingo tocamos un poco lo que era Panamá y nos sentimos muy contentos y preparados para el partido”, comentó el defensor en declaraciones recopiladas por el departamento de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol).

La Sele se jugará en pocos días tres partidos de la eliminatoria.

“Primero que todo paso a paso, Panamá es lo que viene y estamos preparando lo que ellos pueden hacer en ataque y en defensa para contrarrestar nosotros y atacarlos. Los panameños son jugadores de mucho físico, que cuando les toca tener el balón juegan bien y en defensa son muy fuertes también”, reseñó.

Sobre estas primeras horas dentro de la Selección Mayor, el defensor indicó: “La competencia es muy sana, todos se llevan muy bien y siempre dispuesto a aprender de todos. Me siento muy contento, muy orgulloso de mi trabajo, si me toca voy a dar el máximo y si no, aprender de todo esto”.

Faerron está muy entusiasmado, pero se toma esta convocatoria con mucha responsabilidad, porque aparte de querer ayudar en la obtención de los primeros puntos en el inicio del camino mundialista, también pretende seguir en los planes de Suárez.

“Es un cuerpo técnico muy capacitado y el grupo también lo respalda mucho a uno y esperamos sacar la clasificación”, acotó.

La Tricolor tiene a 26 jugadores en su concentración. Este martes se espera llegada de Keylor Navas y después del pulso contra Panamá se incorporará Jonathan Moya.

Para el viaje a Ciudad de Panamá, Suárez deberá escoger a 23 futbolistas.