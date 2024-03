Fedefútbol y técnico de Selección de Costa Rica no logran hacer clic con la afición ni la prensa

El ambiente previo al juego entre la Selección de Costa Rica y la selección de Honduras parece estar tensándose. Periodistas del país critican con fuerza a la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF); los aficionados, en redes sociales, exigen el pase a Copa América, y los cuestionamientos son lanzados con fuerza hacia el ente.

En la Federación son conscientes de que hay presión por un resultado positivo contra Honduras; sin embargo, niegan un ambiente negativo de Gustavo Alfaro, seleccionador de Costa Rica, con la prensa o la afición. De hecho, aseguran que Alfaro está con una actitud muy positiva.

“Se dice mucho, se especula mucho. Yo lo que puedo decir es que al profesor nunca lo he escuchado decir que está molesto. Está acostumbrado a países futboleros; no es una persona a la que la crítica lo saque de sus casillas. Yo converso con él y nunca me ha manifestado molestia alguna”, aseguró Rafael Fello Vargas, Secretario General de la Federación.

No obstante, el pensamiento de Vargas no encuentra eco en comunicadores destacados del país, como Cristian Sandoval, director de Teletica Radio, quien fue muy crítico con el timonel argentino y la Federación.

LEA MÁS: ¿Por qué Costa Rica se da el lujo de dejar fuera de la Selección a su mayor promesa futbolística?

“Lo primero que creo es que la Federación ha manejado muy mal todo el proceso con el nuevo entrenador. La administración nueva, estos seis meses de trabajo de Osael Maroto, han sido pésimos en transmisión de mensajes y, ojo, no hablo del departamento de comunicación de la Federación, sino de lo que el Comité Ejecutivo ha hecho y cómo lo ha hecho”, sentenció.

Para Sandoval, es llamativo y notorio el cambio en el entrenador patrio, debido a que cuando era candidato para el puesto le contestaba hasta por WhatsApp a los comunicadores. El periodista de Teletica, Andrés González, fue uno de los que habló constantemente con Alfaro antes de su nombramiento; ahora el timonel solamente ha atendido por medio de conferencias de prensa. Todo hace indicar que este viernes cuando dé la lista de convocados para el repechaje no hablará.

“Yo sé que el técnico ha expresado a integrantes del Ejecutivo y de su entorno que está molesto con la prensa, pero, por qué está molesto. ¿Por cuestionarle que no debió ser el técnico contra Panamá? ¿O por cuestionarle que se perdió un mes a final de año?”, dijo.

“Si se jactó de 30 años de experiencia como entrenador, no entiendo por qué ahora se enoja...”, acotó Sandoval.

Gustavo Alfaro fue muy cuestionado a finales de 2023 porque se fue del país a mediados de diciembre y regresó a finales de enero; sin embargo, en la conferencia de prensa previa al partido contra El Salvador, el ‘DT’ explicó que debía hacer un trámite consular en su país y esto le imposibilitó volver antes. Además, adelantó que la situación era conocida por el presidente, Osael Maroto.

También, ante el apabullante resultado global de 6 a 1, en la serie contra a Panamá, se generaron muchos comentarios sobre si el ideal era que él dirigiera en esa vital serie de la Liga de Naciones o que asumiera después de ambos encuentros.

Otro comunicador con amplia experiencia en el ambiente de la Selección Nacional, como Gustavo López de TigoSports, fue más allá y recalcó que no hay ‘click’ entre el entrenador, por ende la Selección, y la afición, situación que termina pesando muchísimo.

“No hay optimismo, pese a que vamos contra una selección de Honduras diezmada. En otro momento, estaríamos más que optimistas; sin embargo, no hay optimismo primero porque el aficionado todavía no cree en el trabajo de Gustavo Alfaro y segundo porque me parece que hasta la industria del fútbol se está viendo perjudicada por escándalos como lo del arbitraje y demás que la Federación no supo controlar”, recalcó.

LEA MÁS: En la Selección de Costa Rica no piensan en Keylor Navas más allá de marzo

López se refiere a la renuncia de Horacio Elizondo, quien fungía como director del arbitraje tico, pero que se fue ante denuncias de situaciones que él no creía convenientes. en el organigrama. El tiempo pasó y las diferencias con Elizondo se saldaron, y seguirá como cabeza arbitral.

Para Fello Vargas, secretario federativo, hay que dar tiempo para comenzar a ver los resultados que todos quieren.

“Gustavo tiene poco tiempo de trabajo en la Selección, tiene pocos partidos y entrenamientos. Contra Panamá no nos fue bien; él entiende que ese resultado inicial no fue ideal para ese ‘click’, pero es cuestión de tiempo. Si clasificamos veremos un mejor ambiente, ese ‘click’ irá llegando, no fue de inicio como queríamos, pero él es una persona muy agradable y con quien se puede conversar y con él vamos por buen camino”, externó.

Con respecto a la afición, ha quedado claro que en este momento se encuentra distanciada del plantel tico, sobre todo se notó con la asistencia al amistoso contra El Salvador (asambleístas de la FCRF aceptaron que hay un déficit en el rango de taquillas por ese juego). Otra situación que reflejó el descontento de los seguidores fue en el partido contra Panamá del año pasado, en el que figuras que nunca habían sido silbadas por la nómina tica, como Joel Campbell, sufrieron de esta situación.

Un tema que ha generado cuestionamientos es la ausencia de Andy Rojas, figura del Herediano, ni siquiera incluido en la prelista de 60 seleccionados para afrontar el partido contra Honduras del próximo 23 de marzo.

Andy es determinante y clave en el equipo que mejor rendimiento ha mostrado en el semestre, Herediano, pero no fue llamado. Claudio Vivas, director de Selecciones Nacionales, externó que al jugador hay que llevarlo con paciencia.

“El hecho de que no esté en la lista de 60 es una decisión del profesor Alfaro y es respetada. Evidentemente, los argumentos no son los que nosotros estamos viendo en la cancha, pero también hay que tratar de entender que hay que saberlo llevar; es muy joven y no es necesario darle toda la responsabilidad en un partido tan importante como el de Honduras”, manifestó.

Para Gustavo López, la ausencia de Rojas acrecienta la desconfianza sobre cómo Gustavo Alfaro está analizando el campeonato nacional.

“Por qué no llamó a X o Y jugador, no creo que eso sea un tema distractor. Él llamó a lo que consideró oportuno. A nosotros lo que nos toca es dar las buenas vibras y apoyar”, analizó Rafael Vargas sobre el tema.