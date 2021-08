Fedefútbol esperaba $3,5 millones por taquillas en año de pandemia

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, en un juego que se hizo en el Estadio Nacional a puerta cerrada ante Panamá, en octubre pasado. (Rafael Pacheco Granados)

La Fedefútbol está a las puertas de comenzar su periodo más determinante: la eliminatoria mundialista, justo el momento en que su presupuesto y la realidad no coinciden.

Siete meses atrás, el 5 febrero de este año, en plena pandemia y con los estadios cerrados al público, la Asamblea General aprobó un presupuesto con ingresos millonarios en taquillas por cuatro juegos eliminatorios en casa en el 2021.

Tanto era lo esperado por asistencia de aficionados al Nacional, que ese rubro representa la tercera parte de todos los ingresos proyectados.

La Nación cuenta con una copia del presupuesto aprobado para el 2021 en el que la Fedefútbol había presupuestado para este año ingresos por $3.569.424 por los juegos en casa contra México (5 de setiembre), Jamaica (8 de setiembre), El Salvador (10 de octubre) y Honduras (16 de noviembre).

De esta forma, el ente que rige el fútbol costarricense tenía presupuestado recaudar solo en setiembre $1.857.773, dividido en $1.026.948 del duelo contra México y $830.000 del cotejo contra Jamaica. Seguidamente, en octubre y noviembre se esperaba tener $830.825 en cada juego.

No obstante, la Federación no recibirá estos montos ni en el mejor de los escenarios, porque no podrá utilizar el Estadio Nacional al 100% de su capacidad, como se dio a conocer recientemente. En realidad, la noticia fue que las gradas no estarían del todo vacías como ha sucedido durante toda la pandemia.

Para el partido contra México, la Selección Nacional podrá tener 3.000 aficionados en las graderías y según estimaciones del ente de ese total solo 1.800 serán vendidas, porque las demás son compromisos adquiridos y regalías.

Si se hace un estimado, considerando el precio de las entradas contra la selección azteca (¢95.000), la Fedefútbol conseguirá recaudar un monto cercano a los $273.000, mientras que frente a los jamaiquinos con las entradas vendidas a ¢60.000 la recaudación rondará los $172.000.

Así solo con los dos partidos sumados se llega a un total de $445.000. Hasta ahí, el hueco presupuestario solamente en taquillas sería de $1.412.773 .

El escenario para los restantes juegos eliminatorios no parece que será muy distinto, porque difícilmente el Ministerio de Salud autorice tener más aforo y, si así fuera, tener estadio lleno no parece viable.

De esta forma, para los encuentros ante El Salvador y Honduras podría estimarse una recaudación similar a la de Jamaica.

Así Costa Rica podría recaudar cerca de $172.000 en cada cotejo para un total de $344.000. Ante esto las taquillas dejarían a la Fedefútbol un total de $789.000, una cifra muy lejana de los $3.569.424 presupuestados.

El hueco presupuestario en solo el ítem de taquillas en la Federación sería a finales de año de $2.780.424.

A esto se le debe sumar un encuentro que está en el calendario en octubre de la Selección Femenina; empero, tiene presupuestado en taquilla $50.000, un número al que difícilmente se llegará con aforo reducido.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, aseguró el día de la convocatoria para los juegos eliminatorios que eran conscientes de la situación y expresó que esperaban revertirlo con la aprobación de parte de la Asamblea de la Fedefútbol de un préstamo que podía dar FIFA.

“Es una brecha importante que teníamos previsto que se podía dar, en ese aspecto hablaremos con los asambleístas sobre una posibilidad que la FIFA desde el principio de la pandemia ha dado que es bajo condiciones especiales cuando las federaciones se han visto afectadas por condiciones de patrocinio o taquillas de poder tener ingresos en préstamo sin intereses y comisión. Es una de las opciones, pero obviamente la contracción del gasto al máximo es nuestra primera opción”, pronunció.

Villalobos fue enfático en que pese a lo complejo del panorama, él no está dispuesto a sacrificar ninguna comodidad para la Selección Nacional por ahorrar dinero.

“En mis nueve años de tesorero y seis de presidente nunca he gastado más de lo que se ha presupuestado, nunca, la contracción y reducción del gasto ha sido una política de la Federación, pero estamos claros que las condiciones no las vamos a cambiar: lo que necesiten el profesor y los jugadores, pues, no es negociable. El problema de nosotros es ver cómo hacemos para conseguir los recursos”, expresó.

Respecto al posible préstamo de dinero de FIFA, el jerarca dio a conocer que este recurso lo han utilizado en muchísimas federaciones del orbe.

“Son demasiadas las facilidades que la FIFA da y le puedo decir que 90% de las federaciones del mundo lo han tomado. Nosotros responsablemente no habíamos querido porque creímos que la contracción cambiaría...

”Lo que pasa es que el año pasado no tuvimos ingresos pero no tuvimos los gastos porque los partidos no se daban. Aparte, la contracción de tres meses ayudó a solventar al punto que el año se cerró mejor de lo que se tenía proyectado. Este año sí están los gastos y no tenemos los ingresos por taquilla, esto es muy sencillo y es un tema de Comité Ejecutivo, no es un problema de la Federación sino del fútbol nacional”, finalizó.

La pandemia ya pone por segundo año consecutivo en aprietos a la Federación, porque en el 2020 la Fedefútbol presupuestó en taquillas $2.581.580, pero no recibió dinero ya que no realizaron partidos.

Ahora, la gran diferencia es que la organización sí deberá incurrir en los gastos normales de eliminatoria, como repatriación de legionarios, viaje a partidos fuera de casa, hospedaje, alimentación y viáticos.

Un dato interesante es que los precios propuestos por la Fedefútbol, sin pandemia, alcanzaban como máximo los ¢27.000 contra México y los ¢25.000 frente a Jamaica.