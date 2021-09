Fedefútbol con un hueco de más de 1 millón de dólares en ingresos por patrocinios

Luis Fernando Suárez y Ronald Gómez El gimnasio de la Fedefútbol tiene el nombre de Scotiabank Arena. (Rafael Pacheco Granados)

El panorama económico de la Federación Costarricense de Fútbol es cada día más complejo. En menos de un año los ingresos por concepto de patrocinadores han venido en caída libre, con la desbandada de marcas, dejando de percibir más de un millón de dólares entre el 2020 y el 2021.

Como ya lo dieron a conocer otros medios en el pasado como La Teja y comunicadores como Gustavo López de TigoSports, marcas como Coca Cola, Kolbi, Tropical, Cofal, KFC, PIPASA, entre otras ya dieron un paso al costado, pero el problema no queda ahí.

La Nación posee copia del Presupuesto 2021 del ente, además de la liquidación 2020, donde se nota el fuerte impacto negativo que ha tenido la organización a nivel de patrocinadores.

El año pasado el déficit en ese rubro fue casi un millón de dolares, $945.876 para ser exactos. La Fedefútbol había proyectado ingresos por $3.047.000, pero finalmente solo recaudó $2.101.123.

Para el 2021, la Fedefútbol fue más reservada en sus estimaciones y presupuestó $1.799.578 en ingresos por patrocinadores, calculando una disminución de $301.545 con respecto a lo recaudado en el 2020.

Sin embargo, la realidad nuevamente golpea a la Fedefútbol porque en este tema, al igual que con taquillas, avanza hacia el final del año por un camino muy lejano al de la meta presupuestada.

La Federación, según su documento, tiene 11 patrocinadores para el 2021. En el mismo presupuesto se detalla que las empresas Cicadex y Grupo Monge finalizaban sus contratos en el primer semestre del año, pero aún así se sumó al monto final como si fueran a renovar.

En el caso de Cicadex (Pionner) no hubo mayor inconveniente porque en vez de la marca deportiva entró otra (Penalty). Donde si hubo una pérdida real fue con Grupo Monge, entidad que aportaba $10.000 al mes y venció su vínculo en mayo anterior. Según el presupuesto si Monge continuaba el resto del año pagaría $6.000 al mes.

Al final la Federación presupuestó $42.000 (de junio a diciembre) que no entraron porque la empresa decidió no renovar.

Otro caso fue el de KANI MIL NOVECIENTOS UNO S.A., empresa dueña de la marca Frijoles Don Pedro, la cual utilizó una cláusula de su contrato para acabar con la relación.

De esta forma, los $3000 que daban mes a mes dejaron de percibirse. Aunque no se tiene la fecha exacta de la salida de KANI, sí hay constancia que en junio ya no formaban parte de los patrocinadores, por lo que de junio a diciembre hay $21.000 menos en el presupuesto de ingresos.

Una marca como Cinépolis se encuentra con su contrato suspendido por la pandemia; así que los $30.000 anuales que entrega a la Fedefútbol tampoco entrarán.

Con solo esos tres casos ya hay un hueco en el presupuesto de patrocinadores ‘en efectivo’ de $93.000.

La salida de ‘Frijoles Don Pedro’ no solo representa una baja de dinero en efectivo, sino que también se convierte en un gasto extra, ya que por concepto de canje daban el equivalente a $1000 mensuales. Es decir ahora en la Federación deben invertir en la compra de arroz y frijoles.

Es decir, la Federación no solamente se quedó sin el apoyo económico, sino que también ahora debe conseguir el arroz y frijoles que utiliza en las diferentes concentraciones de las selecciones nacionales.

Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación, ya había adelantado la semana pasada la intención de buscar el apoyo de FIFA por medio de un préstamo para solventar las vicisitudes que se han presentado por taquillas y patrocinadores.

Según el jerarca, la FIFA brinda condiciones muy cómodas y la mayoría de federaciones ha optado por esta opción para nivelar de alguna forma sus números.

De momento, a nivel de patrocinadores, la Fedefútbol no ha sumado ningún aliado fuerte y depende en demasía de Scotiabank, Dos Pinos y New Balance. La organización bancaria aportaría en el 2021, según el presupuesto $574.000, mientras que la Cooperativa de Productores de Leche: $216.000 y New Balance: $331.858.

Del inicio del 2020 a la actualidad la Federación ha tenido un fuerte cambio de realidad en sus números por patrocinios y el bajonazo si se suman números ya alcanzaría $1.500.000.