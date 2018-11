“Te soy sincero, yo oficial no tengo nada, no he hablado con la Federación ni con Gustavo. De hecho, me llama la atención un poco el rumor, no sé si sabés de dónde sale o cómo está la situación. Hoy la directiva (de Pumas) se ha puesto inquieta y todo porque ellos quieren que me quede acá, pero salió fuerte el rumor y me ha llamado mucha gente”, comentó Ipata a este medio.