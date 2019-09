“Es una pregunta complicada, hay entrenadores que lo vienen haciendo muy bien como Wálter Centeno, Douglas Sequeira que está ahí en la Federación, son entrenadores que quieren jugar a un fútbol diferente, practicar un fútbol que no se ve en el país y para uno que estuvo en Europa y en otros países uno admira eso, el valor que ellos tienen de querer implementar ese fútbol en estas canchas de Costa Rica, que la verdad que es lamentable que hayamos clasificado a tantos mundiales y que la infraestructura del país no mejore y ellos siguen con la idea, los he admirado y me gusta, pero no sé qué decisión tomarán”, apuntó el delantero.