Los duelos Haití - Canadá (101 vs 78) y Jamaica - Panamá (54 vs 75) completan una instancia que de momento depara grandes resultados para los caribeños, si bien no favoritos, con presencia en tres de los cuatro enfrentamientos venideros. Si bien Haití y Jamaica estaban llamados a clasificar, su liderato no estaba pronosticado; Curazao, en tanto, ni siquiera figura entre los candidatos a colarse en segunda ronda por encima de El Salvador y Honduras.