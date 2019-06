“Los entrenadores que lo han convocado tienen que buscar sacar lo mejor de él, en algunos casos ha sido colocado en posiciones donde su talento no es bien aprovechado y por eso no se ha visto tan bien, por eso no ha tenido su regularidad. Es un jugador con características de ataque, pero a veces por la banda le cuesta, hay que encontrarle su punto para ver su mejor versión”, puntualiza el estratega del Santos de Guápiles.