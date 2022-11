Esposa de Youstin Salas reveló como pasó del llanto por no ir al repechaje a las lágrimas de felicidad por Qatar 2022

En julio pasado, Dilana Espinoza, esposa de Youstin Salas, no pudo ocultar el llanto por la tristeza de ver que su esposo no asistiría al repechaje contra Nueva Zelanda, no obstante cuatro meses después ella lloró pero de alegría al ver que su pareja se metió en la lista definitiva a Qatar 2022.

Espinoza de hecho quedó tan decepcionada que Salas no fuera tomado en cuenta para el cotejo de mitad de año que para la lista definitiva de este jueves, ella decidió no levantarse a escucharla, sino que por el contrario siguió durmiendo.

No obstante, minutos después de las 9 a. m. Dilana empezó a escuchar gritos y zapateos en el apartamento de arriba, donde viven unos amigos. La reacción era porque Youstin estaba convocado.

“Yo estaba dormida y empecé a escuchar el escándalo, en eso me sonó el teléfono y era mi vecina y le dije: ¿Está o no está? Y ella me dijo: ‘Está’. Inmediatamente colgué y no pude parar de llorar”, confesó.

La estudiante de comunicación agregó que la emoción fue como un desahogo por lo vivido los últimos meses con la Sele, porque al volante lo habían dejado de tomar en cuenta aunque hizo buenos partidos eliminatorios ante Canadá, por ejemplo.

Espinoza se encuentra embarazada, por lo que las emociones las tiene a flor de piel.

Esposa del inesperado titular en la Selección relata historia de llanto y sonrisas

“Vea yo ahorita he tenido miles de pensamientos, por ejemplo llegué a pensar qué le voy a decir cuando lo vea (a Salas), entraron llamadas de familiares y todo el mundo se enfoca en el embarazo, estamos bien, ahora la noticia es Youstin”, dijo entre risas.

La opción de que Salas no estuviera en la lista era barajada por la familia, al punto que en agosto pasado hablaron que iban a dar todo por estar en esta cita, pero de lo contrario se enfocarían en 2026.

“Nosotros hablamos de que Dios le tenía un mundial, sino era este, era el próximo, siempre hemos confiado que Dios tiene un plan para todo, si viene bien sino a seguir trabajando”, finalizó.

A Youstin Salas lo espera un abrazo familiar para la noche, después de su entrenamiento con el Saprissa, además de una cena muy íntima para celebrar su boleto a la Copa del Mundo.