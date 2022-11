Escrito por Fernanda Mora, esposa de Joel Campbell: La familia sí juega

A veces en lo más alto, a veces en lo más bajo. Un día eres todo, al otro no eres nada... Un día te aman, otro día eres lo peor. Un subibaja de emociones que solo quien lo vive, lo entiende.

El fútbol es pan de cada día en el hogar de un futbolista en el cual en muchas ocasiones no valen días festivos, cumpleaños, aniversarios, navidades o Año Nuevo.

La perseverancia, esfuerzo y sacrificio pueden ser premiados cuando las cosas van bien; pero y cuándo no... No existes para el resto del mundo, no vales y no mereces nada más… Ahí es cuando te das cuenta que ante cualquier situación tu familia siempre estará.

Está claro que ningún jugador o ningún equipo entrena o se prepara para perder, pero siempre está en las posibilidades; al fin y al cabo así funciona la vida en general. Se pierde o se gana, es blanco o es negro, no existe el intermedio.

Detrás de cada jugador hay una esposa, hijos, padres que viven cada sacrificio, cada sueño, cada partido, cada victoria y cada derrota… El sentimiento de orgullo que no cabe en el corazón y ese nudo en la garganta que aparece mientras transcurren los minutos de cada partido.

Como dicen por ahí detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, pero se equivocan, es al lado, codo a codo, hombro con hombro. Como esposas debemos estar firmes siempre para lo que venga, listas para emigrar hacia nuevos horizontes en cualquier momento. Fuertes para mantener la cordura ante toda situación que se presente y valientes para poder sobrellevar situaciones en tierras desconocidas donde solo nos tenemos a nosotros mismos como familia.

Sin embargo, la familia de un futbolista puede vivir experiencias únicas e inigualables las cuales nos marcan por siempre para bien y en ciertas ocasiones ni tan bien.

Nuestro sacrificio no solo es como esposas, es como familia. Son noches de insomnio de pequeñitos extrañando a sus papás, pero con un orgullo inmenso en sus corazones y en sus ojitos brillosos, son mamás que día a día se ponen ‘la 10′ en sus casas para seguir adelante ante cualquier situación.

Cada ausencia, cada crítica injusta, cada humillación, cada trato no merecido... Duele cada derrota, duele cada noche de hospital por una lesión no esperada, duele cada despedida. Sin embargo, sin duda alguna es de ganadores tener las agallas de soportar humillaciones, faltas de respeto, dolores y demás tratos no merecidos.

Un trabajo que quizás muchos desearon, pero que no todos aguantarían. De ser así todos fueran futbolistas, ¿no? Una carrera que requiere de muchos sacrificios que muy pocos están dispuestos a hacer y aguantar.

Muchos se lanzan al agua pero pocos llegan a sobrevivir, no es solo patear un balón es un juego mental, físico y de habilidades que implica dedicación y constancia para llegar a la meta.

Son sueños y metas a las que llegamos juntos como el equipo más importante. La familia.