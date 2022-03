‘Es inexplicable’ que ni el VAR sirviera para sacar una roja clarísima a Canadá

No hay forma de entender cómo el canadiense Mark Kaye no se fue expulsado desde el minuto 17. Es inexplicable cómo el central Said Martínez no le mostró la roja directa y, lo peor, es que el VAR (videoarbitraje) tampoco sirivó para corregir el horror del árbitro del duelo entre Costa Rica y Canadá.

El árbitro central Said Martínez falló pese a la ayuda del VAR en una decisión clave en el duelo entre Costa Rica y Canadá, en la fecha 12 del octagonal de Concacaf. (Rafael Pacheco Granados)

Las frases anteriores corresponden a las apreciaciones de Ramón Luis Méndez y Greivin Porras, exsilbateros costarricenses, quienes reaccionaron alarmados por un fallo garrafal que pudo incidir directamente en el choque eliminatorio, de no ser porque Kaye después fue expulsado en el 34′, en otra acción, por doble amarilla (agresión a Johan Venegas).

Eso sí, que Kaye quedara fuera del partido minutos después no borra que ni el VAR hizo justicia, algo que Ramón Luis cataloga como “alarmante e ilógico, no pueden ser este tipo de decisiones, claro que era roja directa”.

Por su parte, Porras analizó a detalle la acción en la que el jugador de la hoja de maple propinó una patada a Rónald Matarrita, es antifútbol total, debido a que se desentendió de la esférica y fue directo a golpear. Greivin recalcó que no necesitó de ver la toma más de una vez en repetición, ya que es muy evidente la agresión.

“No tengo la menor duda de que era una jugada de tarjeta roja. Lo que hizo el árbitro al inicio está bien, porque a su criterio era amarilla, pero en la revisión con el VAR le indican que la observe para que tenga un mejor criterio, pero luego comete un error garrafal al ver la acción. Es evidente que tenía muchas dudas, porque la observó por mucho tiempo. Objetivamente hay que decir que lo único que valía era la roja”, destacó.

Greivin explicó cómo funciona el VAR y aclaró las dudas que surgen en quienes piensan que desde la cabina debían corregir al hondureño.

“Al árbitro le faltó un criterio definido, porque en cualquier toma que veamos es de tarjeta roja directa. Uno no se puede explicar qué pasó por la cabeza de él que al final tomó la decisión incorrecta, pero estas son las acciones para las que el VAR fue hecho... Más allá que en el VAR le recomiendan ver la jugada, hay que recordar que la decisión final es del central”, finalizó.