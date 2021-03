Además, señala: “La famosa cláusula a la que hace referencia el señor Li no existe, no hay ninguna cláusula en este contrato en la que se indique el la Federación tiene la potestad de rescindir el contrato si el técnico pierde ni uno, ni dos, ni tres partidos. No hay ninguna mención en el contrato a la posibilidad de que se le ponga fin. Ni siquiera se menciona esa situación, ni se menciona ninguna consecuencia de esa naturaleza, ni tampoco se hace alusión a ganar partidos, no se habla en positivo ni en negativo de ese tema”.