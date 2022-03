En la Selección afirman tener ‘el cierre ideal de la eliminatoria’

Para muchos es claro que el cierre de la octagonal que afrontará la Selección Nacional es un obstáculo gigante, hasta se puede catalogar como el más complejo que tienen todos los equipos y obviamente complica muchísimo las posibilidades de obtener boleto directo al Mundial de Catar 2022 o al menos llegar al repechaje. Sin embargo, para sorpresa de quienes dudan, en la Tricolor consideran este panorama como “lo mejor que nos pudo pasar”.

No es una mala interpretación a una declaración, son las palabras exactas de Rónald Gómez, asistente técnico de Luis Fernando Suárez, quien transmitió el sentir de un plantel al que le importa muy poco lo que se diga y más bien, se siente favorecido con el cronograma de juegos.

No es que no se le crea a Gómez, pero que cada quien juzgue lo que se avecina: ser casa ante un Canadá invicto y líder de la eliminatoria de la Concacaf (24 de marzo), visitar a un El Salvador (27 de marzo) virtualmente eliminado, aunque siempre complejo y esforzado, más ante los ticos; mientras que en la última presentación tocará recibir a un Estados Unidos (30 de marzo) que es segundo y apenas cayó dos veces en 11 partidos de la eliminatoria. Más allá de esto, la Bala sostiene sus argumentos y considera que mejor no pudo ser.

“Cerrar con dos partidos en casa y uno afuera es lo mejor que nos ha podido pasar, porque incluso los dos juegos de locales serán ante los rivales con los que hemos sido más competitivos. Somos el equipo que más le ha competido a Estados Unidos y Canadá y estas selecciones saben que en Costa Rica es muy difícil. Será complejo para ellos, porque estamos en nuestro estadio, con el apoyo de nuestra afición y el grupo viene con mucha motivación. El cierre es lo mejor que nos pudo pasar”, manifestó.

El técnico de la Selección Nacional Luis Fernando Suárez (azul) trabaja desde el lunes con un grupo de 24 jugadores del medio local previo al cierre de la octagonal. (Fedefútbol)

Rónald tiene parte de razón en lo que dijo, si se toma en cuenta que frente a los estadounidenses se cayó apenas 2 a 1 en un partido en el que la Nacional estuvo arriba 1 a 0, pero no pudo sostener la ventaja y el segundo tanto llegó tras un error propio. Mientras que ante los canadienses la derrota fue por la mínima y se luchó de principio a fin con figuras emergentes como titulares, que salieron de los microciclos: Jewison Bennette, Orlando Galo Youstin Salas. Eso sí, en ambos se perdió y aunque el presente que se vive es distinto, la urgencia por ganar creció.

El conjunto de la hoja de maple y el de las barras y las estrellas suelen sufrir cuando visitan territorio tico, justo a esto apelan en la Sele, no obstante por todos es sabido que la actualidad de estos dos combinados es radicalmente opuesta y están plagados de figuras que militan en ligas europeas y están acostumbradas a ambientes hostiles. Aunado a que no tienen su boleto fijo a Catar.

“Analizamos las tres fechas, son partidos complicados para todos. Se sabía que la eliminatoria no sería fácil para ningún equipo y ya se está viendo como algunas selecciones que se pensaba que podían hacer las cosas de mejor manera están ahí abajo y otras que no creíamos están ahí. Nosotros aún estamos en el grupo de clasificación directa y tenemos que luchar hasta el final”, agregó Rónald.

El combinado patrio no depende exclusivamente de lo que haga y más allá de ganar los tres partidos, necesita un traspié de Panamá para el repechaje o hasta de México o Estados Unidos para ir directo. Concacaf entrega tres plazas para la Copa del Mundo y una más para la repesca. Actualmente la Nacional ocupa el quinto lugar con 16 unidades, una menos que los panameños (cuartos).

Defienden microciclos y convocados

El técnico Luis Fernando Suárez convenció con acciones que los microciclos dan resultados y apostó por los jugadores que convoca a estas prácticas para sacar 10 de los últimos 12 puntos que disputó la Selección en el octagonal de Concacaf.

Es por esto que en el combinado patrio defienden ahora más que nunca estos espacios de entrenamientos. Es más, para el cierre de la eliminatoria los clubes locales cedieron a sus futbolistas citados por tres semanas y lejos de quejarse, las figuras agradecen el gesto.

“Este microciclo es muy importante, en la fecha anterior lo aprovechamos de la mejor manera y se vieron los resultados. Ahora toca darlo todo desde el primer día, ser responsables, ir para adelante y escuchar al cuerpo técnico, porque ellos saben lo que quieren de nosotros y lo que nos vamos a enfrentar”, dijo Yeltsin Tejeda.

El propio Tejeda salió a defender la convocatoria de siete jugadores de Herediano y recalcó que se debe entender que hay trabajo acumulado y no se pueden hacer grandes pruebas o improvisar. A Suárez se le cuestionó que citó a una mayoría de futbolistas del Team uno de los coleros del certamen (puesto 11) y no a otros que pasan buen momento, como Allen Guevara, Ronaldo Araya o Christian Bolaños.

“Son los últimos tres partidos de la eliminatoria, estamos casi que los mismos y me parece que es un tema de confianza, hemos acumulado trabajo y tiempo en cancha por los microciclos. Además, es un tema de confianza, porque cuando hemos venido acá nos hemos entregado al máximo, independientemente del equipo del que vengamos o de cómo estemos en la tabla. Por más que no estemos bien en el torneo, los que estamos en Selección y los que no, pues trabajamos para venir acá, porque es un orgullo”, finalizó Yeltsin.