En Colombia ven al tico Juan Pablo Vargas como su representante en el Mundial de Qatar 2022

Juan Pablo Vargas convierte en realidad uno de sus sueños de niño y las últimas horas las vivió con mucha emotividad.

Después de la victoria de Millonarios ante Junior en Barranquilla, la noche del miércoles, el defensor sintió un verdadero respaldo de aficionados y compañeros de su equipo, quienes le desearon lo mejor para el Mundial de Qatar con la Selección de Costa Rica.

Por ejemplo, el centrocampista cafetero Larry Vásquez posteó una historia en Instagram dedicada a Juan Pablo Vargas, desde el camerino de Millonarios: “Somos Costa Rica en el Mundial, éxitos amigo”.

Tras el triunfo, el técnico Alberto Gamero decidió acudir con el costarricense a la sala de prensa.

“Traje a Vargas a la rueda de prensa porque quiero darle mis más sinceras felicitaciones, creo que es un representante del fútbol colombiano en el Mundial y le quiero dar, como dice uno, la suerte que necesitan los equipos. Gracias por lo que le estás dando al fútbol colombiano y bendiciones en este Mundial”, expresó Alberto Gamero.

Ante ese mensaje, el tico respondió: “Muchas gracias profesor, porque a mí me honran esas palabras, me llenan de mucho orgullo. También poder decir que soy el único representante del fútbol colombiano. Creo que es un deber más grande aún y le agradezco. Si a alguien tengo que agradecerle en el fútbol colombiano lo que he podido lograr es a usted”.

La mayoría de consultas para Vargas estuvieron acompañadas de felicitaciones y buenas vibras, de parte de los periodistas colombianos ahí presentes.

“Me da bastante felicidad irme tranquilo, sabiendo que el equipo va a continuar sobre la misma línea y puedo ir a disfrutar de este sueño que la verdad desde hace muchos años lo quería vivir”, apuntó Juan Pablo Vargas, quien este jueves por la mañana llegó al Proyecto Gol para integrarse a la Selección Nacional.

Estuvo pocas horas ahí, porque es parte de la delegación que ya alzó vuelo, con escalas en Panamá y Estambul para finalmente llegar a Kuwait, donde la ‘Sele’ hará un campamento de concentración.

Para el 17 de noviembre se jugará el amistoso entre Irak y Costa Rica en Basra y al día siguiente, la ‘Sele’ arribará a Doha, ya en suelo mundialista.

“Puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera, también puedo decir que es el mejor año de mi carrera. Entonces, creo que es importante vivir esos momentos, disfrutarlos, no se viven todos los días”, expresó Vargas.

Y añadió: “Lo que pasó hace una semana de salir campeón con Millonarios era un sueño, porque desde que llegamos acá creo que se ha creído en un proyecto y no perder esa identidad. Se ha intentado mantener una línea en el fútbol colombiano y muchas veces se habla de que sin títulos no funciona. Ya llegó un título gracias a Dios y al trabajo del grupo. Eso consolida un trabajo y nos invita a querer más. Esa ambición es lo que no debemos perder”.

Juan Pablo Vargas consiguió ese título en el fútbol colombiano y es uno de los 26 elegidos por Luis Fernando Suárez para representar a Costa Rica en el Mundial de Qatar 2022.

“Partir a Qatar es el mejor momento y solo queda disfrutar de estos días”, meditó.

Aunque en el cuerpo técnico de la ‘Sele’ hay varios colombianos, empezando por el propio Suárez, en ese país suramericano le ponen especial atención a Costa Rica también por Juan Pablo Vargas.

“Para mí es una responsabilidad ser el representante de Colombia en el Mundial. No Colombia, si alguien no se siente identificado conmigo no hay problema tampoco, pero mucha gente me ha expresado que soy Colombia en el Mundial, más que todo aficionados de Millonarios y yo agradezco ese apoyo, ese respeto y voy a intentar hacerlo lo mejor posible para dejar en alto a Millonarios y si se puede al fútbol colombiano también”, destacó el tico.