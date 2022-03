Empiezo a creer que la Selección desperdicia talentos: Ronaldo Araya es un ejemplo

No me voy a meter a cuestionar por qué el último lugar del Torneo de Clausura tiene siete convocados, mientras que uno de los líderes, como Cartaginés, apenas tiene uno, o a Guadalupe no se le llamó a nadie. Aunque esto sí me genera dudas, en parte comprendo que el técnico de la Selección apuesta por la base que viene trabajando con él en la eliminatoria y los microciclos, para jugarse la vida en el cierre del octogonal ante Canadá (24 de marzo), El Salvador (27 de marzo) y Estados Unidos (30 de marzo).

[ En la Selección afirman tener ‘el cierre ideal de la eliminatoria’ ]

Obviamente cuando se es seleccionador no se le queda bien a todo el mundo y siempre se discutirá que falta X o Y jugador. Sin embargo, cuando veo casos puntuales de ausencias o hasta ciertos llamados, empiezo a creer que en la Tricolor se desperdician talentos, ojo que tampoco abundan. Incluso, debo confesar que también me pregunto: ¿será que es que pesa la camiseta del club en el que se está a la hora de convocar?

Ojo, le doy crédito a Luis Fernando Suárez por citar a figuras de San Carlos, Grecia, Santos o Guanacasteca, aunque veo el caso de Ryan Bolaños y se me viene esa pregunta a la cabeza. No tengo nada contra Bolaños y me parece un buen lateral, pero considero que su presente con Saprissa no es tan bueno como su pasado con los blanquiazules y aún así, hasta que llegó al Monstruo lo convocó Suárez. La diferencia más grande es la camiseta que viste ahora, porque antes destacó más.

Sin embargo, no quiero desviarme del tema; mejor sigo con el fondo de esta columna. El caso específico de Ronaldo Araya es muy complejo de entender, porque desde el semestre anterior levantó su desempeño, mejoró físicamente y tiene esa calidad particular de los creativos .

El volante de Cartaginés, Ronaldo Araya, es líder de goleo del Clausura 2022, con cinco tantos, y también lidera las asistencias, con tres. (Rafael Pacheco Granados)

Es más, en el Clausura 2022 mantuvo su rendimiento y hasta dio un paso al frente, llegando a ser el líder de goleo con cinco tantos y también comparte el liderato de asistencias con tres. El “10″ de los centenarios fue titular en todos los 10 partidos de su club, sin embargo, nada de esto le sirvió para llegar a la Selección.

En parte ya comprendo por qué Ronaldo se muerde la lengua y mejor ríe cuando le consultan por su ausencia en la Nacional. Hay futbolistas que están con el técnico cafetero en la actualidad que no destacan tanto, apenas si juegan en sus equipos y están una grada más abajo en talento, pero igual se les cita.

Igual, esto no se trata de defender a los brumosos, porque también me es extraño que no se le diera un espacio para probarse al guadalupano Aarón Murillo, quien a sus 23 años no solo es referente en su equipo, sino que tiene muy buen desempeño en la zona media, suma cuatro dianas y un pase a gol.

Reitero que no faltará quien me recalque que ya Suárez tiene un grupo armado y ante la premura por amarrar el boleto directo o el repechaje, no hay tiempo para más pruebas. Este argumento lo acepto, pero tampoco es que no se puede citar a un par de jugadores que atraviesan por un gran momento, incluso, mejor que algunos de los que recién recibieron una chance por primera vez en el actual microciclo con 24 figuras del medio local.

Lo cierto del caso es que estos jugadores no están, ni estarán, aunque tal vez en un futuro si llegan a cambiar de camiseta, puede que sí los noten y los sumen a la Selección. Por ahora, lo que queda es esperar que quienes defenderán a la Selección en el cierre del octagonal logren la gesta de llegar a Catar 2022.