Elías Aguilar despertó tarde en la lucha por subirse al avión de Rusia 2018

En un cotejo frente a Liberia del certamen anterior, Elías Aguilar se barrió por una pelota. Foto: Andrés Arce (Jorge Andres Arce; Andrés Arce)

Elías Aguilar ahora se barre, corre en ofensiva, pero también se entrega en piques hasta su propia área para ayudar en defensa. Al ’10′ rojiamarillo no se le cuestionaba, en el pasado, su habilidad y técnica, pero sí su poco sacrificio defensivo, pero hoy esa deuda está saldada, según su entrenador Hernán Medford.

No obstante, como el niño que lucha a final de año por salvar su grado escolar, el florense va contra la corriente en su pelea por ser tomado en cuenta por Óscar Ramírez, técnico de la Selección Nacional.

La ausencia de Bryan Ruiz de los fogueos ante España y Hungría pusieron el tema en boca de todos, nuevamente.

¿Toda la responsabilidad es del futbolista? Para el técnico Manuel Gerardo Puro Ureña, los timoneles de selecciones nacionales que formaron parte de procesos pasados también tienen culpa.

Elías tiene 26 años y tuvo su primer llamado a los 24, en 2015; no obstante, en todo el 2016 no fue tomado en cuenta. En enero del 2017 volvió, para disputar la Copa Uncaf en Panamá, donde no brilló.

El Puro considera que Elías debió ser convocado a la Selección durante un tiempo prolongado, para así conseguir confianza en su desempeño y un crecimiento en sus condiciones.

"Para asumir el rol de Bryan debe tener una oportunidad. Por ejemplo, Bryan tiene 10 años de estar jugando con la Selección, a Elías le está agarrando tarde, pero es culpa de los técnicos que no le han dado chance para que él entre en esa función en la Selección Nacional", explicó.

Al no tener la posibilidad de una exigencia internacional, por no ser tomado en cuenta con Costa Rica, al mediocampista le tocó esperar a que un entrenador le exigiera corregir sus deficiencias.

"Hernán Medford llega a Herediano para llevar a Elías al punto que siempre habíamos esperado. Elías ha crecido en juego colectivo y en su intención defensiva", mencionó Ureña.

El criterio lo comparte el estratega Kenneth Barrantes, quien detalló lo difícil que es ingresar en esta Tricolor.

"El problema que tiene Elías es que se está mostrando cuando el grupo está muy cerrado, ya hay una base consolidada; sin embargo, no vamos a esconder que a él lo noto diferente de hace un año para acá. Su trabajo físico es muy bueno y como creativo está por encima de Marvin Angulo", describió.

Cuando el herediano tuvo la opción de mostrarse, contó con una Selección alternativa y llena de experimentos, en la Uncaf 2017.

"A él en su momento le dieron una oportunidad, pero no era la Selección A y eso le afectó y no se vio tan bien, eso le pasa factura ahora. Elías tiene todos los requerimientos y cualidades para ser el sustituto de Bryan Ruiz, su calidad técnica es envidiable", declaró Barrantes.

Hernán Medford, timonel de Herediano, destacó que desde su análisis su jugador es el ideal para remplazar al capitán tricolor y coincidió con la idea de probarlo con el equipo estelar y no uno alternativo.

No lo convenció. Luis Fernando Fallas, técnico nacional, no coincide con sus colegas y añadió que a Aguilar le falta perfil internacional.

"Si lo vemos en el fútbol nacional, no vemos que sea un jugador determinante, si falta Elías Herediano no tendrá problemas. Tiene que haber mejorado, pero hace tiempo. Las oportunidad las he tenido, pero no ha sido sobresaliente ni determinante", dijo.

Fallas añadió que la solución es ir a jugar al extranjero.

"El tema de Elías es que aquí está estancado, debe irse del país. Por ejemplo, no sé cómo está Deyver Vega, pero casi apuesto a que está mucho mejor. A Elías le falta el roce, no sé si es que no tiene buen agente, pero podría ir a Noruega o Dinamarca, y ahí empezar a sobresalir", finalizó Fallas.