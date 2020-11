Si usted me dice: ¿La solución es cambiar técnico? Pues no, ahorita eso al menos yo no lo valoraría. Otra cosa que hay que apuntar es que muchos jugadores han quedado debiendo muchísimo, porque si usted ve, Joel Campbell no tiene una competencia, Celso tampoco, en defensa Waston, Pipo González, pues siguen sin competencia.