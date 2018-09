La Tricolor fue muy plana. Con la alineación inicial se tenía un delantero centro, un 10, dos volantes rápidos por afuera y dos mediocampistas centrales; no obstante, se quedaron muy estáticos en sus posiciones y no tuvieron la movilidad requerida. Al quedar todos aislados, la Sele no pudo generar peligro real, la posesión fue muy baja y el tiempo con la pelota fue reducido.