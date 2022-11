El ‘show’ de Joel Campbell no depende de dónde juegue

Joel Campbell no anotó frente a Nigeria, pero sí fue el hombre más determinante de la Selección Nacional.

Campbell actuó como el delantero centro del equipo patrio y fue el encargado de comandar las ofensivas, además de aportar dos asistencias desde la táctica fija.

A días para iniciar la etapa competitiva de Qatar 2022 surge la duda de si Luis Fernando Suárez debería apostar por Joel como punta o utilizar a Anthony Contreras. Campbell ni siquiera piensa en esa discusión y considera que él aportará donde el ‘DT’ lo coloque.

“No lo sé, eso es decisión del profesor. Hay partidos que me toca de ‘9′ y otros no, yo solo pongo mi talento al servicio del equipo. Jugando de titular, pero donde el profe me necesite, donde el equipo me necesite”, dijo.

Joel destacó del juego ante los africanos el nivel que mostraron figuras jóvenes como Daniel Chacón, Brandon Aguilera, Álvaro Zamora, entre otros.

“Los jóvenes jugaron bastante bien, el equipo dio la talla e hicimos las cosas bien para poder ganar; esperamos que contra España salgamos con todo y sacar el resultado”, añadió sobre el encuentro del próximo 23 de noviembre.

Campbell también tuvo palabras de confianza para su compañero, Johan Venegas, quien sufrió una silbatina de parte de la afición al fallar una ocasión clara de gol.

“Así es el fútbol, Johan es muy fuerte y nos ayudará en el Mundial. La gente hace lo que quiere, nosotros acuerpamos a Johan porque sabemos lo que queremos y es un gran jugador”, mencionó.

Para el jugador del León de México, el 2022 a nivel de Selección ha sido increíble.

Costa Rica solamente ha perdido un cotejo en este lapso y fue ante Panamá por la Liga de Naciones.

“Creo que hemos hecho un año increíble, viene lo más bonito que es un Mundial, ojalá todo nos salga bien. No solo hay caras nuevas, pero es que nadie sabe cómo nos irá. Esperamos en Dios que nos salgan las cosas bien, necesitamos de todos”, finalizó.