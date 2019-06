Sobre los demás partidos, agregó: “Este comportamiento se repite en muchas partes, en muchos lapsos de los partidos, en donde tenemos jugadores que vienen sin ritmo. En el segundo tiempo no pasa nada, eso hay que corregirlo inmediatamente y no se ha podido. Creo que contra México no tenemos mucha opción, porque ellos juegan a una intensidad muy alta. Tendríamos que jugar al mismo nivel que lo hicimos en el primer tiempo ante Haití para tener una opción”, concluyó el exvolante.