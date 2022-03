El Pacho Maturana vuelve a aparecer en los momentos importantes de Luis Fernando Suárez

Hace 17 años, cuando la selección de Ecuador se alistaba para un partido decisivo que podría asegurar su boleto al Mundial de Alemania 2006, el técnico Luis Fernando Suárez quería tener en el estadio Atahualpa de Quito a su padre, mentor y amigo, Francisco Maturana, el también entrenador colombiano, mismo que este miércoles llegó al Estadio Nacional para observar el duelo entre Costa Rica y Estados Unidos.

No es casualidad ni producto de una invitación inesperada, la presencia del Pacho en la Joya de La Sabana es una evidencia de la importancia que ha representado en la carrera de Suárez durante los últimos 32 años. Su relación comenzó cuando Maturana era el técnico del Atlético Nacional de Colombia y Suárez se desempeñaba como defensa central y ambos quedaron en la historia al formar parte del primer equipo de Colombia que ganaba la Copa Libertadores de América (1989).

Para entonces la carrera como jugador estaba llegando a su final, pero como él mismo contó, entre sus planes no se veía la posibilidad de ser entrenador. La “culpa” de esa decisión fue, precisamente, Maturana: “fue el que me impulsó a tener esta carrera, en un momento en que era jugador de fútbol él me puso a ser técnico del equipo donde yo jugaba y él dirigía”.

Después le dio la oportunidad de ser asistente de una selección juvenil, asistente de la selección mayor de Ecuador que jugó las eliminatorias del Mundial de Francia 98 y de Millonarios, también se encargó de que fuera técnico en jefe por primera ocasión durante la Copa América de Paraguay 1999.

Por eso en cada selección o equipo dirigido se ha hecho común escuchar palabras de agradecimiento para Maturana. Lo hizo en aquel momento ante de Alemania 2006 y también cuando estaba al mando de Honduras camino a Brasil 2014.

En ese entonces reveló que siempre hacía una llamada especial para recibir consejos, nuevamente se refería a Maturana: “siempre lo busco de alguna manera y lo llamo para que me dé la bendición”.

Años después la situación sigue siendo la misma. Lo describe como su papá, mientras Maturana lo ve como un hijo, dijo a Teletica Radio luego del partido.

“Francisco es mi papá, es alguien que incluso creyó que yo que iba a ser buen técnico antes que yo mismo lo creyera (...) Mi representante lo invitó a que viniera a darme esta alegría, creo que yo sin Francisco no sería nada, no estaría aquí, estoy feliz que toda la vida me haya podido acompañar y guiar en estas cosas del fútbol”.

En cada oportunidad que tiene, Suárez recuerda la relevancia que ha tenido Maturana, así sucedió el 15 de febrero del 2021 mediante su cuenta de Twitter, donde le deseó un feliz cumpleaños a su “profesor, mentor, tutor y papá”.

El Pacho por su parte, considera ese gesto como “muy generoso” y también aprovechó para elogiar al técnico y al ser humano, además de felicitar el fútbol que está practicando la Selección Nacional a su lado.

“Es alguien que llena de orgullo a todos los que tenemos algún parentesco con él. (...) En este momento me siento revitalizado, vuelvo a creer en el fútbol, a disfrutar del fútbol, gracias a lo que vi hoy, más allá del resultado, sino la forma como este equipo quiere buscar los resultados, esa comunión con los muchachos creo que garantiza un futuro muy bueno para ustedes”, añadió en declaraciones a Teletica Radio.