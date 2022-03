El joven de Pavas que convenció a Jafet Soto fue la grata sorpresa en la alineación la ‘Sele’

24/03/2022 Estadio Nacional, La Sabana. La Selección Nacional de Costa Rica recibió a su similar de Canada en partido trascendental, por la hexagonal final de Concacaf, para seguir con opción de clasificar al Mundial de Catar. (Rafael Pacheco Granados)

Su reacción fue de incredulidad, sorpresa y, por qué no, hasta de un poquito de susto cuando el entrenador de la Selección Nacional, Luis Fernando Suárez, le manifestó que sería estelar en el partido frente a Canadá.

Contreras, quien es oriundo de Pavas, había debutado en la escuadra patria precisamente en el primer partido contra los canadienses, como visitante el pasado 13 de noviembre cuando ingresó de cambio en lugar de Ricardo Blanco al minuto 75.

Desde entonces no había vuelto a ser tomado en cuenta, hasta que este jueves Suárez le dio la oportunidad por primera vez como estelar y el jugador de 22 años no decepcionó, durante 60 minutos de juego.

“Cuando el técnico me dice que voy a ser titular no me lo creo. La verdad no venía jugando, solo tenía como 10 minutos en la eliminatoria y no pensé que ante Canadá sería la oportunidad de entrar desde el inicio. Debutar así como titular, con este ambiente y ganando, la verdad me da una gran alegría”, manifestó Contreras.

El delantero de 22 años y cuya ficha pertenece al Herediano de Jafet Soto, pero que juega actualmente con Guanacasteca, tuvo una labor de sacrificio, marcando la salida de los canadienses y presionado la salida.

Incluso en la primera parte estuvo cerca de anotar, cuando hizo incurrir en el error al guardameta Milan Borjan, cuando intentó sacar y Anthony se interpuso en el saque del arquero; el rebote por poco termina en el fondo de la cabaña de los visitantes.

“Un partido como este es de una gran experiencia, por dicha pude tomarlo con madurez, con tranquilidad. Los compañeros me ayudaron, me aconsejaron, tanto los de experiencia como los que no tienen tanto, para mantener la calma y tener seguridad en el partido para hacer bien las cosas tanto individual como grupalmente”, explicó Contreras.

El delantero, quien es oriundo de Pavas y mide 1, 84, suma 21 goles en la máxima categoría defendiendo los colores de Guanacasteca, Herediano y Guadalupe en los últimos cuatro torneos cortos.