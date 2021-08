El inesperado elegido de Luis Suárez le pidió la camisa a Bryan Ruiz sin pensar que se toparían en la ‘Sele’

Kenneth Vargas registra 18 partidos en Primera División y el miércoles fue titular contra Alajuelense. (Prensa Grecia)

Dicen que no hay corazón traidor a su dueño y a Kenneth Vargas le entró la curiosidad por escuchar en vivo la lista de convocados de Luis Fernando Suárez para los partidos eliminatorios contra Panamá, México y Jamaica.

En realidad no sospechaba que estaba en la lista para los primeros duelos de Costa Rica en la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

Pero sí estaba con esa idea de que el colombiano había dejado entrever que lo tenía en la mira para el amistoso de la semana pasada contra El Salvador en Estados Unidos, pero que al no tener visa, no lo pudo llevar.

El delantero de 19 años iba en el asiento trasero del vehículo de José Garro, luego del entrenamiento con Grecia.

“De pura casualidad yo le dije: ‘Mae, Garrito, por qué no te ponés la radio para escuchar la conferencia de prensa del profe’. Estábamos escuchando, estábamos vacilando y cuando dijeron mi nombre fue una emoción total, la verdad. Me puse pálido, no podía ni hablar y en ese momento la primera persona que me llamó fue mi papá”, relató Vargas en charla con La Nación.

A partir del momento en el que Suárez pronunció los 28 nombres, su celular no ha dejado de sonar y tiene muchos mensajes. Ahí va contestando, poco a poco.

Describe ese momento como una verdadera locura, por lo que él sintió, por la reacción de esos compañeros con los que iba en el vehículo y por los demás integrantes de Grecia.

“Es que esto significa que el equipo está haciendo bien las cosas, estamos jugando bien y eso se ve reflejado tanto en la cancha como en el llamado mío a la Selección Nacional”.

Cuenta que él tiene el proceso de selecciones menores, pues estuvo en la Sub-15, en la Sub-17 y en la Sub-20, pero nunca fue de los jugadores que acompañaban a la Mayor para completar el grupo.

“Yo hablaba con unos amigos de que no he tenido la oportunidad de conocer al profe Suárez, hasta el domingo. Yo sí me había dado cuenta de que él ha visto los partidos de nosotros, porque lo he visto en los estadios”, citó.

Vargas observa la lista una y otra vez. Se ve al lado de figuras como Keylor Navas, Joel Campbell y su ídolo Bryan Ruiz, a quien justamente la noche anterior le pidió la camisa, tras el partido en el que Alajuelense derrotó a Grecia con un gol de Alexánder López.

Este es el posteo que hizo Kenneth Vargas, mostrando la camisa que le regaló Bryan Ruiz luego de que él se la pidiera. (Instagram Kenneth Vargas)

El jovencito mostró en su cuenta de Instagram la ‘10′ del capitán de la Liga y de la Selección Nacional y anotó: “Muchas gracias ídolo”, sin sospechar, que el domingo se volverán a encontrar, como compañeros en la Tricolor.

“Voy a ir a aprender de los mejores y él es uno de ellos”, mencionó.

Pero también se da cuenta de que en este llamado hay muchos jóvenes y eso eleva su ilusión.

“Si el profe nos está dando ese voto de confianza a los jóvenes para ir a unos partidos tan importantes, nosotros tenemos que levantar la mano, hacer bien las cosas, mostrarnos y ayudar al país”.

Vargas dice que uno de los gestores para su primer llamado a la Mayor es Johnny Chaves, por la confianza que le ha dado.

Kenneth Vargas jugó 71 minutos en el partido del miércoles entre Alajuelense y Grecia. En la imagen trata de superar la marca de Alexis Gamboa. (Prensa Grecia)

“Eso se ve reflejado en el terreno de juego. Él ha hablado varias veces conmigo. Me ha dicho que yo tengo que tener los pies en la tierra, que yo soy un buen jugador, pero que si me subo a las nubes no voy a llegar a hacer nada. Yo tengo claros los buenos consejos que me ha dado y por dicha lo tengo de profesor”.

Esta es una oportunidad para mostrarme. Si el profesor Suárez me da aunque sea un minuto, yo voy a ir a dar todo lo mejor de mí en ese minuto para poder ayudarle a la Selección y seguir siendo tomado en cuenta” — Kenneth Vargas

Su papá, de igual nombre, tuvo una extensa carrera en el fútbol, pero quien hoy es una de las sorpresas en la lista de Suárez comenzó a construir su propia historia desde que tenía 7 años, cuando entró a las escuelas de fútbol de la Liga.

“Yo hice todas mis ligas menores con Alajuelense, pero a los 15 años tuve un problema con un entrenador y desgraciadamente, como se dice tradicionalmente, lo echaron a uno de ahí. Fue cuando Herediano me fichó y hasta el 28 de diciembre del año pasado fue cuando me mandaron a préstamo a Grecia y hasta el día de hoy tengo contrato con ellos”, detalló.

A partir de entonces, registra 18 partidos en Primera División y entre el torneo pasado y el actual ha marcado cuatro goles.

“He ido agarrando confianza, minutos, experiencia y esto es muy bueno”.

Es muy posible que Johnny Chaves lo utilice el sábado a las 11 a. m., en el partido de Grecia contra Sporting FC en el Allen Riggioni.

Al día siguiente, Kenneth Vargas se hará presente por primera vez a la concentración de la Selección Mayor.