“Cuando no se me daba la oportunidad me cuestionaba si seguía luchando o no, pero gracias a Dios seguí trabajando fuerte por este gran sueño… He disfrutado el proceso y valoro cada llamado a la Selección como si fuera el primero. Además, atesoro mucho la parte del sufrimiento para darle valor a lo que tengo ahora. Cuando cuesta, se disfruta más”, agregó.