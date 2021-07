“Estuve en el microciclo, no quedé. Entonces me incorporé al equipo y seguí trabajando fuerte. Esta mañana recibí la noticia y me llevé una sorpresa, porque el entrenador fue el que me dijo del cuerpo técnico, recibí el apoyo de mis compañeros que me felicitaron y ahora me toca incorporarme y tratar de hacer mi trabajo de la mejor manera”.