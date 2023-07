El extraño discurso al que recurren en la Selección de Costa Rica para defenderse

El presidente de la Federación, Rodolfo Villalobos, habló del deseo de “algunos en Costa Rica” por ver a la Selección perder, los líderes secundaron estas palabras y remarcaron el negativismo que rodea a la Nacional y ahora, hasta los más nuevos se sumaron y señalan que ya no se apoya como antes.

LEA MÁS: Luis Fernando Suárez convoca de emergencia a Yeltsin Tejeda

La defensa en la Tricolor ante las críticas parece tener este hilo conductor. El discurso también está lleno de argumentos para remarcar un crecimiento, luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Oro, y tener a México como rival, el próximo sábado, a las 7:30 p. m.

La Selección de Costa Rica realizó su primer entrenamiento en Dallas, este jueves 6 de julio. El próximo sábado se medirá a México, en los cuartos de final de la Copa Oro. (Fedefútbol)

“La crítica es fuerte en contra de la Selección. En otras ocasiones se había apoyado bastante en las buenas y en las malas, pero ahorita se nota como algo diferente en contra de la Selección. Nos hacemos fuertes como grupo y como camerino, para sacar esto adelante. El inicio fue difícil, pero nos encerramos en nosotros, no ver redes sociales y no ver nada, para enfocarnos en lo nuestro”, señaló Pablo Arboine a la prensa, tras la primera práctica en Dallas.

No obstante, pese a que se acepta que hay autocrítica, no se menciona que en todo el 2023 solo se ganaron dos de los siete partidos que se disputaron, ambos frente a Martinica. De las cuatro derrotas y el empate se dice poco, básicamente que no todo fue malo y que se están corrigiendo las fallas.

Incluso, los medios de comunicación le consultaron directamente a Arboine: ¿Le parecen injustos los cuestionamientos?

Su respuesta va con el discurso que manejan todos: “Creo que sí. Como ticos siempre debemos apoyar, en las buenas y en las malas. Es obvio que cuando no se gana hay molestia, tanto de la prensa, como de la afición. Sin embargo, quisiera invitar a todos a apoyar y a seguir creyendo en la Selección. La Selección es el ejército de Costa Rica, es la que siempre sale a dar la cara y es importante que se apoye, pese a que se dice que no se anda en buen momento”.

LEA MÁS: El emotivo abrazo de Kendall Waston a Luis Fernando Suárez que trasciende las palabras

Verdadero reto Copiado!

El duelo ante México, en el AT&T Stadium, en Arlington Estados Unidos, será el verdadero parámetro para definir si realmente hay una evolución, si se cuenta con el mismo peso en ofensiva que contra el conjunto martiniqués y se solucionaron los problemas en defensa.

Hay que recordar que en este último compromiso la Sele sí tuvo la capacidad para realizar 13 remates totales, 10 de ellos directos, marcó seis goles y manejó la posesión del balón en un 57% del tiempo. Sin embargo, un adversario no tan calificado como el Tri generó 12 disparos (nueve al arco) marcó cuatro tantos y dejó ver falencias en el aparato defensivo.

En el combinado patrio prefieren centrarse en lo positivo y se ven con buenas posibilidades de darle un golpe a unos aztecas que también llegan con muchas dudas y cuestionamientos.

“Desde el primer partido hemos tenido muchas mejorías, a lo interno lo hablamos, corregimos y se ha visto en los últimos partidos un mejor equipo, con más posesión y más compenetrados... He visto mucho negatividad de la afición, pero este es un grupo muy unido, no dejamos que eso entre acá y siempre tenemos la mentalidad positiva. Somos autocríticos, sabemos cuándo las cosas están bien y cuándo no”, señaló Cristopher Núñez.

Esta será la sexta ocasión en la que Costa Rica se mida en una muerte súbita ante México en Copa Oro, todas las anteriores las perdió la Sele. Eso sí, en el 2019 se cayó en penales y en el 2015 en tiempos extra.