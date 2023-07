El emotivo abrazo de Kendall Waston a Luis Fernando Suárez que trasciende las palabras

Fiel a su estilo cuando anota un gol, Kendall Waston corre a festejarlo con todo. Ya sea con los puños cerrados, gritando a todo pulmón, bailando o mostrando la lengua, Waston tiene su sello para celebrar.

Así lo hizo el martes con el tanto que le marcó a Martinica, abriendo el marcador para la Tricolor en el minuto nueve. Kendall corrió y se le notó la fuerza en el festejo, pero también fue notorio el abrazo con Luis Fernando Suárez, técnico de la Selección Nacional.

Waston, con sus brazos, hizo un gesto a sus compañeros, llamándolos para que lo siguieran y formaran un solo grupo con el estratega colombiano.

“Eso fue en reconocimiento al respaldo que el profesor sabe que tiene. Cuando se marca un gol, es el momento de euforia en el que uno quiere celebrar con las personas que uno quiere y aprecia”, dijo Kendall sobre su festejo con Luis Fernando Suárez.

El defensa mencionó que han pasado por momentos difíciles fuera de la cancha debido a la falta de victorias del equipo, y al anotar, quería liberar a todos de la tensión.

“También valoramos los momentos difíciles que hemos atravesado y, como equipo solidario que somos, también queremos disfrutarlos con él (Suárez)”, agregó Waston.

Antes del debut en la Copa Oro, Kendall ya había expresado su apoyo a Suárez. En una conferencia de prensa, destacó que están respaldando al entrenador y que los jugadores son los responsables de lo que sucede en la cancha.

“Me duele mucho porque uno reflexiona y piensa que tenemos un cuerpo técnico que nos da libertad, nos trata bien y busca un juego ofensivo, pero no estamos haciendo las cosas en los partidos”, comentó Kendall hace ocho días.

Luis Fernando Suárez agradeció el gesto de Kendall, sobre todo porque se dio en un momento donde muchos en el país piden su salida de la Tricolor.

“Lo mejor de todo fue la celebración porque lo hicieron entre todos, los suplentes estaban haciendo su mayor esfuerzo para estar bien ayudando a sus compañeros”, aseguró Suárez.

Ahora, con una victoria y México como próximo rival, Kendall Waston señaló que es posible vencer a los aztecas.

“Vamos paso a paso, lo más importante es el partido contra México y cualquier cosa puede suceder. Vamos con la fe de hacer las cosas bien. Queremos ganar, tenemos esa convicción y al final, el sábado es la hora cero y creo que podemos lograrlo”, opinó en Radio Columbia.

Kendall Waston volvió a ser importante para la Selección de Costa Rica, no solo en defensa, sino en ataque donde aportó un gol ante Martinica. (ELSA/Getty Images via AFP)

Para Kendall, la victoria contra Martinica fue buena y necesaria, pero también les dejó una lección. “Recibimos una bofetada, siempre debemos estar alertas para no conceder tantos goles, no importa el rival, siempre hay que estar atentos. No es fácil anotar y tampoco debemos facilitarle las cosas al adversario para que nos marque”, manifestó Kendall.

En este partido contra Martinica, Kendall anotó de una forma muy inusual, de cabeza como es su costumbre, pero no aprovechando su corpulencia en el juego aéreo, sino estando sentado. Sí, sentado y de cabeza, frente a la línea de gol, logró anotar y salir corriendo en busca de Luis Fernando Suárez.