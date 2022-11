El diario de un tico en el Mundial 2022: ¡Impresionante! Qatar montó ciudades para alojarnos

Andrés Acosta es un tico como usted o como yo, apasionado por la Selección de Costa Rica y con un sueño que alimentó desde niño por ser un mundialista.

Representar a la Tricolor en una Copa del Mundo es un privilegio de pocos, igual, desde las gradas también se hacen realidad los grandes anhelos.

Por medio de este costarricense, que se lanzó por su cuenta a Qatar, viviremos en esta sección tipo diario la experiencia de un mundialista que juega fuera de las canchas en Doha.

Este fanático de 38 años empezó a creérsela que podía ser mundialista a inicios del 2022 y aunque uno que otro lo llamó loco por lanzarse sin agencia o invertir buena parte de los ahorros, no le importó. Es más, hasta se aventuró cuando la Selección parecía encaminada a un debacle en el octagonal.

La incertidumbre con la Sele es tema del pasado. Andrés ya está en Doha, luego de un vuelo de casi 20 horas desde que salió del Aeropuerto Juan Santamaría hasta llegar a Londres y de ahí directo a tierras de la Copa del Mundo. Al final, no fue solo, se juntó con dos amigos y entre los tres armaron toda la logística. Incluso, conseguir entradas para ver a la Nacional y uno que otro partido extra parece un cuento de novela, pero eso lo hablaremos luego.

Lo primero era pisar tierra qatarí, porque hasta no estar ahí, Acosta no se la creía. Obvio, como cualquiera tenía miedos y mucha incertidumbre. Si usted ha viajado dirá que facilísimo armar todo, aunque claro, no es lo mismo hacerlo para visitar Madrid, que para ir a Doha y más cuando por culpa de la Copa del Mundo los precios se dispararon y las mejores localidades se esfumaron en segundos.

Obviamente Andrés Acosta se llevó la camiseta de Keylor Navas y es que el portero es reconocido en todo lugar, así que hay que lucirla en el Mundial de Qatar 2022. (Andrés Acosta)

Este grupo de amigos pasó los sobresaltos y consiguió todo sin ayuda. De entrada, llegaron a la 1 a. m. al Aeropuerto Internacional Hamad y ahí mismo empezaron a irse los temores. Recibimiento de primera, guías para evacuar dudas y lo mejor, transporte directo y gratuito hacia cualquier sector, principalmente a las villas habilitadas solo para el Mundial.

¿Villas mundialistas? Así es, prácticamente que son ciudades montadas únicamente para la ocasión. Ojo, Andrés las describe como “impresionantes”. Y es que ahí no solo hay bloques de apartamentos totalmente equipados, modernos y cómodos, sino que se encuentran supermercados, restaurantes y de nuevo, transporte gratuito.

Las villas cuentan casi que con terminales de autobuses que se dirigen a los diferentes estadios o las zonas turísticas y en un Mundial tan caro, hasta hay taxis gratis; sí, son gratis.

Los locales o quienes trabajan en el Mundial están a disposición del visitante y según Andrés, la amabilidad es lo normal y para comunicarse, con el inglés sobra, ya sea que se hable al 100% o con ayuda de señales con las manos. Del internet mucho menos hay queja, funciona mejor que en la casa y bueno siempre surge la duda con el clima.

No hace falta decir de qué equipo es aficionado Andrés Acosta, en Costa Rica. Este tico tenía que lucir en el Mundial de Qatar 2022 los colores del Cartaginés y más en un 2022 en el que fue campeón. (Andrés Acosta)

Acosta lo describe así de fácil “en las mañas es rudo el calor, el primer día caminamos y por poco morimos, porque es muy intenso. Eso sí, en la tarde, después de las 2 p. m. o 3 p. m., ya pega una brisa que lo salva a uno y por las noches ya es muy fresco, ni se siente”.

Apenas es el primer día de esta aventura, mañana tendremos más porque obvio que está el tema de cómo es tomarse una cerveza por allá y por supuesto, convivir con personas de todo el mundo y claro, ver partidos, que es la locura total.